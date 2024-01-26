交通科技產業會報 產官學研成果曝光

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為促進交通科技產業的發展，交通部於26日舉辦「交通科技產業會報第7次委員會議」，邀請產、官、學、研各界專家委員及機關委員共襄盛舉並展現成果。交通部說，將持續朝向開放試驗場域、法規沙盒，提供民間廠商場域試煉的機會，讓交通科技產業能開創更多優質的服務與事業，進一步開發國際市場。

交通部長王國材表示，交通科技產業會報自成立以來，非常感謝產官學研給予協助，促進交通產業政策與產業結合，共同創新產品與服務，讓交通部去年有亮眼的交通科技產業表現。

交通部說明，在遠通電收組成的ETC國家隊成果方面，政府推動新南向政策下，在泰國M9高速公路導入自由流（free-flow）電子收費系統，並協助建置M6／M81電子收費與交控系統，成功進軍東南亞國家市場，充分展現了ETC國家隊的技術能量與系統整合力，吸引東南亞國家關注。

至於在車聯網方面，去年11月交通部舉辦了「2023 OmniAir Taipei PlugFest 台北聯網車互通測試大會」，讓國內外的車聯網廠商於新北市淡水場域D-City進行互通性測試、標準遵循、問題解決以及合作交流，推動台灣車聯網相關產業接軌國際，並拓展台灣智慧運輸的技術與國際能見度。

針對提升交通安全上，結合無人機輔助應用於橋梁檢測以及路口交通安全改善先導測試計畫；台鐵局與鐵道技術研究及驗證中心加強技術交流合作，就「行車閘瓦規格標準及驗證」、「平交道監視告警系統的整合」及「高風險路段告警系統」等議題進行合作，進一步提升鐵路運輸系統的可靠性。

在運具電動化方面，則完成2款符合國產化及智慧化電動大客車，另有2家車廠審驗中。目前國內已有1,831輛電動大客車，同時行政院也核定「2030年客運車輛電動化推動計畫」經費達643億元，朝2030年市區公車全面電動化目標邁進。此外，協助9千多家機車行接受傳統機車行從業人員技術能力升級與轉型輔導，期在2040年達成禁售燃油車之目標。

交通部說，交通科技產業會報是一個鏈結交通治理政策與產業發展很重要的平台，交通部會持續朝向開放試驗場域、法規沙盒，提供民間廠商場域試煉的機會，讓交通科技產業能開創更多優質的服務與事業，進一步開發國際市場。