遇罷工 旅行不便險賠不賠 產險給指引

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民眾春節連假期間出國旅行投保產險的旅行不便險，萬一遇到長榮航工罷工，旅行不便險賠不賠，如何賠？安達產險公司擬出幾個情境提供民眾參考。

安達產險表示，若是在長榮工會宣布機師罷工後才購買旅行不便險，因罷工所致之損失是無法賠付班機延誤保險因罷工所造成之損失。

若是在宣布罷工前購買的旅平險＋旅遊不便險，則依各種不同情境予以理賠。

情境一：因機師罷工，若取消預定行程，能否申請旅程取消保險理賠？安達產險表示，若在海外旅程開始前七日內，被保險人預定搭乘之班機，因機師罷工而取消或延誤達二十四小時，致須取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及票券費用，保險公司依承保項目之約定，負理賠之責。因此，可提出理賠申請，但仍須由理賠單位審理。

情境二：假設機師2月10日開始罷工，旅程取消之海外旅程開始前七日內如何計算？安達產險表示，若是被保險人預定搭乘2月17日班機，2 月10日雖然已開始罷工但尚未公告被保險人2 月17日預定搭乘的班機是否會取消，若其預計搭乘的班機於2月13日公布被取消，即屬7 日內。若2月12日公布2月20日 (含)後的班機取消，即不屬於7日內。依此類推。

安達產險提醒，是以預計搭乘的航班在何時被公告取消作為計算基準。

情境三、若是被保險人提早於海外旅程開始前 8 日(或更早)就取消旅程，是否能申請旅程取消保險理賠？例如2月10日開始罷工，因罷工未定結束日期，保戶擔心已定3月1日之旅程受影響，現在立即取消旅程。

安達產險說，旅程取消理賠條件必須是預定搭乘航班受罷工影響而航空公司有公告要取消，或延誤達二十四小時，若所搭乘的航班並未被公告取消而自行取消行程，則無法賠付。

長榮機師罷工事件 海外旅行不便保險。

情境四、因機師罷工造成班機延誤(含失接)，能否申請班機延誤保險？

安達產說，若因機師罷工造成預定搭乘的班機延誤或取消，因此延誤達四小時以上，而仍搭乘原訂班機或航空公司安排的第一班替代班機，可提出理賠申請，再由理賠單位審理。

情境五長榮航空罷工班機取消，但長榮沒有時間開給我班機延誤或取消證明，被保險人該怎麼辦？

安達產險建議替代方式可以至長榮航空官網下載您搭乘航班取消或延誤之公告或以被保險人收到的長榮航空 email、SMS 通知，並附上原本訂票紀錄影本取代原班機取消證明，及其他文件並於理賠申請書上說明清楚，再向安達產險公司提出申請，再由理賠單位審理。

情境六：若人已經在海外，請問長榮航空罷工班機取消，後面行程不得不更改，可以賠什麼？

安達產險說，若因預定搭乘的公共運輸業者的受僱人罷工，須更改旅程，所增加的交通或住宿費用，該公司依承保項目之約定，負理賠之責。

情境七：現在是否仍可投保旅遊不便險？安達產險表示，目前仍可投保旅遊不便險，因為旅程途中也可能因行李被偷或旅行文件遺失或其他原因而造成的損失，只是班機延誤保險在公告罷工日期後才投保或旅程取消保險、旅程更改保險及班機延誤保險在開始罷工後才投保，若因為罷工所造成之損失則不在保障範圍。