2024台南車展登場 火辣Show girl炒熱氣氛

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汽機車零配件產業為台南優勢產業之一，台南市政府經濟發展局主辦、工商時報執行的「2024台南車展」，26日至29日一連4天在大台南會展中心登場，除有超過120家參展、533格攤位外，還規畫新車、重機暨二輪車、汽機車零配件等展區，以及安排火辣的Show girl精彩表演及消費滿額摸彩活動，首日即吸引上千民眾參觀。

台南車展今天熱鬧開幕時，會展中心門前一字排開的保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等超跑名車助陣十分吸睛。市長黃偉哲出席開幕剪綵時表示，台南車展大受歡迎，顯示南台灣汽機車市場的蓬勃，還集結汽機車市場上的一線品牌，為車迷提供極為豐富的選擇，愛車朋友一定要抓緊機會前來參觀。 黃偉哲還認為，南台灣汽機車市場無論B2B、B2C都有優秀的表現；尤其在汽機車改裝部品方面，台南市更展現強大的實力，擁有眾多隱形冠軍企業，不僅有汽機車零配件攤位吸引眾多改裝車迷，還涵蓋綠能領域，包括節能車、綠能車及各種新型態的概念車，為參觀者帶來前所未有的饗宴。

主辦單位市府經發局也指出，台南車展今年已邁入第二屆，去年首度舉辦時，大獲業者好評，更吸引各地愛車人士蒞臨參觀，創造逾3萬6000觀展人次。今年參展規模擴大至533格攤位，廠商達120家以上，展期從26日至29日一連4天。 經發局長林榮川認為，今年車展有「汽機車零配件展」、「新車大展」及「重機暨二輪車展」等3大主題，還結合專業展與消費展的特性，集結眾多優質企業齊聚共創商機。首日上午舉辦的產業論壇，更聚焦汽機車零配件產業如何應對國際環保趨勢，希望能為相關產業提供最佳展示平台，促進商務活動與技術交流，帶動產業技術提升與轉型。 2024台南車展期間舞台區每天都有不同的活動表演，27日更有哈雷車隊的快閃活動，民眾透過線上預約即可免費入場參觀；展期間在館內消費500元，還可參加萬元好禮的摸彩活動，有機會將有微型電動二輪車、花季度假飯店住宿券、高級行車紀錄器、汽機車周邊產品等數十項好禮帶回家。