鞏固外貿基本盤 陸商務部祭制定新政策等四招

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針對如何持續穩固外貿發展，大陸商務部長王文濤26日表示，商務部接下來將加快新政策落地、培育產業新動能，推進國際貿易單據數位化；支持企業參加境外展會，持續推動跨境商務人員往來便利。此外，王文濤也稱，要持續釋放進口新潛力，把中國超大規模市場打造成為世界共用的大市場。

澎湃新聞報導，王文濤26日在記者會上指出，2023年大陸推動外貿運行總體穩定，進出口規模達到41.76兆元（人民幣，下同）。相比2022年，大陸去年進出口規模實現了0.2％正增長。大陸出口占國際市場份額有望保持穩定，在14％左右。

他也說，外貿結構不斷優化，突出表現在兩個首次突破。一是新三樣，也就是新能源汽車、太陽能產品、鋰電池，出口首次突破1兆元，增長近30％。二是有進出口實績的經營主體首次突破60萬家，達到64.5萬家。

談及2024年的形勢，王文濤認為，大陸外貿發展面臨的外部形勢將會更加複雜嚴峻。一方面，需求不振，世界經濟仍然低迷，國際貨幣基金預測，全球經濟增速將降至2.9％。另一方面，貿易保護主義抬頭，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升，比如最近紅海航運通道受阻，就對國際貿易造成干擾。

不過，王文濤強調，鞏固外貿外資基本盤，大陸是有信心、有底氣的；將做好，抓緊制定新政策、加快培育新動能、助力開拓新市場，以及釋放進口新潛力等4方面工作。

王文濤說，前段時間，大陸商務部對地方和企業提出的建議和訴求進行意見交換，目前正在抓緊開展新一輪政策研究評估，爭取儘早制定，與已有政策形成「組合拳」，或者叫疊加組合，最大程度發揮協同效應。

他也稱，要依託大陸產業基礎完整、製造業門類齊全等優勢，拓展原材料、半成品、零部件等中間品貿易。促進跨境電商、保稅維修、市場採購等新業態新模式發展。制定綠色低碳產品進出口貨物目錄，加快推進國際貿易單據數位化，推動貿易綠色發展和全鏈條數位化轉型。

此外，王文濤認為，大陸將繼續辦好廣交會、服貿會等重要展會，積極支持企業參加境外展會，持續推動跨境商務人員往來便利，為企業之間進行溝通交流創造更多條件，幫助企業更好對接市場和客戶，爭取更多訂單。

王文濤還強調，市場是最稀缺的資源，大陸有超大規模市場優勢，為各國企業提供廣闊的市場空間和合作機遇。將擴大優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零組件進口，增加能源資源產品和大陸國內緊缺農產品進口，發揮好進博會等重要展會平台作用，拓展多元化的進口管道，提升進口貿易的便利化水準，做好國家進口貿易促進創新示範區培育。