情人節限定日月千禧獻出雙人海陸分享饗宴

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24F極炙牛排館主廚汪伯昇表示，2月14日午、晚餐時段獻出雙人分享套餐。加拿大波士頓活龍蝦，來自加拿大、重達600g的新鮮龍蝦，讓戀人一同品嚐山珍海味。

台中日月千禧酒店情人節限定獻出雙人海陸分享饗宴！24Ｆ極炙牛排館端出選用加拿大波士頓活龍蝦、頂級牛排、斑節蝦、櫻桃鴨胸等食材，且以經典歐陸烹調手法呈現的雙人分享套餐征服味蕾。3F饗樂全日餐廳則推出就愛你520情人節專案，凡點情人節海陸雙人大餐，享優惠價4,520元+10％含自助餐檯百匯2客。

台中日月千禧酒店3F 饗樂全日餐廳2月13日、2月14日午、晚餐時段推出就愛你520情人節專案，凡點情人節海陸雙人大餐(搭配美國Prime肋眼20oz及爐烤大蝦2隻) 享優惠價4,520元+10％，含自助餐檯百匯2客，澎湃奢華的海陸饗宴加上異國百匯，完美擄獲情人的心。此優惠每餐期限量20組，限電話訂位，且須於用餐日一天前訂位完成；每組訂位人數上限10位；不與信用卡或其他優惠併用。

24F極炙牛排館主廚汪伯昇表示，2月14日午、晚餐時段獻出雙人分享套餐，海陸雙主菜設計，讓戀人一同品嚐山珍海味，其中海鮮主菜加拿大波士頓活龍蝦是餐廳招牌菜色，嚴選來自加拿大、重達600g的新鮮龍蝦。單純以義大利香草提味，襯托出鮮嫩彈舌的肉質，米型麵飽吸蝦頭湯汁，別有一番風味。排餐則提供香煎季節時魚&北海道干貝、西班牙伊比利帶骨豬排、美國極佳級菲力牛排6oz、美國極佳級肋眼牛排8oz、A5日本宮崎和牛沙朗5oz 五款主菜選一。

開胃小品「美國綠蘆筍漬鯷魚」以醋漬鯷魚包裹綠蘆筍、葡萄；前菜「鹽煮斑節蝦」選用新鮮甜美的斑節蝦，清鮮爽口。湯品「煙燻軟絲澄清雞湯」湯頭鮮美濃郁，美味誘人，還包括熱前菜「嫩煎櫻桃鴨胸」、甜點、咖啡或茶，雙人依主菜選擇6,280元+10％至7,280元+10％，此專案不與信用卡優惠及酒店其他優惠併用。

欲了解更多活動訊息，請至台中日月千禧酒店官網：http://www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。