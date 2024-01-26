新台幣回神 本周升逾1角、今年周線首收紅

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美國去年第四季經濟成長率高於預期，勞動市場延續良性降溫，增強經濟軟著陸信心，美元指數走升，惟出口商月底拋匯需求出籠，新台幣兌美元匯率早盤再度衝破31.3元，最高升抵31.248元，隨後在31.3元上下震盪，年關前出口商作帳行情持續，加上台股續強帶動資金行情，短線轉為緩升格局。

新台幣上周放量下殺，本周貶勢趨緩不如上周激情，隨外資逐步回頭匯入，匯價吹起反攻號角並一舉由貶轉升，26日收在31.305元、小升1分，匯價連二個交易日收紅，總成交量16.005億美元；合計本周升值1.35角或0.43％，周線將終止連三黑，且是今年首次周線收紅。

根據央行統計，隨美元上漲0.4％，26日主要亞幣普遍走貶，人民幣貶0.19％、星幣貶0.16％、日圓貶0.07％、韓元貶0.04％，新台幣升值0.03％獨強。

「天氣稍回暖，匯市交投也逐步加溫」，匯銀主管指出，本周匯市交易體感冷颼颼，但下周進入月底，包括出、進口商均提前作帳，26日交易增溫，主要靠出口商拋匯，一舉將新台幣打到31.3元下方，但盤中進口商也進場買匯，而外資整體雙向操作，美系、英系外資不同調，進出力道大致抵銷，匯價短暫觸及31.2元價位後，隨即回到31.3元上下徘徊。

匯銀主管表示，下周已接近農曆過年，市場先聚焦稍晚美國個人消費支出物價指數（PCE）年增率公布，以及下周出口商是否還有錢壓著、沒丟出來，否則目前作帳行情已差不多結束，新台幣暫時在31.35元上下1.5角波動。

外匯交易員同樣認為，本周新台幣主要在區間內震盪，但農曆年前也並非沒機會重返31.2元，關鍵將是外資是否持續買超台股，若下周維持買超，不排除出口商跟著進場一起丟，匯價上檔預估在31.18元左右，站穩31.2元後，後續才有機會挑戰31元。

交易員也提到，2月5日大陸實施降準，預計將有一筆錢要進入市場，成為過年前很大利多，救市基金一定有效果，不過，畢竟大陸政策變數多，投資環境仍有疑慮，即使釋出利多，還是要看市場反應，預計實施降準後，人民幣將有一波行情，但是否能有長期漲勢，種點要觀察市場買不買單。