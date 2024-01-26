鉑鍶國際 藝術家NFT國際化 榮獲SBIR輔導計畫

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鉑鍶國際2018年成立，繼2022年帶領臺灣在地企業前往紐約時代廣場上市NASDAQ，短短時間又獲政府肯定，榮獲2023年度臺中市地方型SBIR輔導計畫，協助台灣藝術家們上鏈進入國際市場。1/25日於臺中市政府文化局大墩文化中心，舉行中部地區難得的「藝術家NFT國際化」，獲得國策顧問、前臺中市副市長張光瑤，臺中市經發局主任秘書倪世齡，臺中市文化局施純福副局長、朱暖英議員、臺灣金融發展協會康家豪理事長、 全球華人工商協會劉英山理事長等貴賓與會，藝術家紀向、翁靜雪親臨現場，分享藝術家透過NFT技術進入國際，現場近200位民眾熱烈參與，可見民眾對此趨勢話題的高度興趣。

美國於本月11日宣布批准11檔比特幣ETF上市，而這項決定也具有重大意義，讓世人再次注意到虛擬世界已經不再遙遠，連帶讓同樣是區塊鏈技術的NFT更加引起注意。而臺中市政府經發局SBIR案更於去年2023年就通過補助業者鉑鍶國際控股「藝術家NFT國際化」，創下政府補助案先驅。臺中市經發局主任秘書倪世齡表示，臺中市政府經濟發展局推動地方產業創新研發計畫(地方型SBIR)2023共有100家業者提出申請，經過兩階段委員審查，最終核定35家業者，補助款2,625萬6,000元，100家中小企業爭鳴，僅35％的通過率，過往臺中市大多以製造業類申請居多，鉑鍶國際控股以創新服務「藝術家NFT國際化」，得到評審青睞，獲創新服務類項第一名，也可以發現臺中市的產業正在轉型由製造為服務。國策顧問、前台中市副張光瑤也提到，創新是目前台灣最重要的事，無論民間或是政府都必須透過創新與國際接軌，提昇競爭力。

獲得該次SBIR創新服務案補助的鉑鍶國際創立於2018年，是由一群資深金融專業人士、律師、會計師所創建，專業輔導企業美國上市、美國投行服務、美國證券、銀行服務，2022年帶領臺灣在地企業前往紐約時代廣場上市NASDAQ。鉑鍶國際控股林昌平執行長表示，NFT，全名非同質化代幣（Non-Fungible Token），是一種基於區塊鏈技術的虛擬資產，可以視為數位資產的擁有權證明。與一般的「比特幣」、「以太幣」等同質化貨幣最大的區別在於，NFT具有不可分割和不可替代的特性。它可以是一幅畫、一張照片，甚至是一段音樂，區塊鏈技術的不可竄改性使得NFT的每一個過程都有完整的紀錄，購買者可以從這些紀錄中準確判斷真偽，徹底杜絕贗品和炒作轉售，從而保障雙方的權益。

獲得臺中市地方型SBIR補助輔導「藝術家NFT國際化」，鉑鍶因此規劃創新專案「NFT藝術藏富」新品牌，協助藝術家們上鏈進入國際市場，民眾也可以最簡單、輕鬆方式探索元宇宙數位藏富的海洋。該次臺中市難得的NFT藝術講座，也邀請於藝術產業十五年以上資歷的三本藝術徐華澤董事長、以及行銷經驗超過20年以上，先前取得南藝大元宇宙學院高階藝術管理碩士、目前就讀南藝大藝術創作理論博士班的美門整合行銷/大美藝術總監王麗蓉，分別以「藝術經紀人」與「藝術與商業」為題發表演講。

民眾後續可以關注「鉑鍶國際控股」line官方帳號 https://lin.ee/Qupz6Js，或是FB粉絲專頁 「鉑鍶NFT藏富」 https://www.facebook.com/bosinft?mibextid=ZbWKwL

追縱各類更新的活動消息，該次配合SBIR計畫也推出藝術家NFT的蒐藏優惠專案，歡迎洽詢。