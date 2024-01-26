《傳產》倒吃甘蔗 上月移轉棟數創21月新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】2023年最新買賣移轉棟數出爐，全年建物買賣移轉棟數達30.7萬棟，雖然仍是4年低量，不過去年房市開低走高，下半年的建物買賣移轉棟數反而年增14%，市場沒有2023年房市較2022年衰退的感受。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2022年房市開高走低，2023年房市開低走高，雖然全年移轉較2022年衰退3%，不過下半年卻年增14%，因此市場感受下半年房市交易暢旺，並不會有當下房市是近4年最差的感受，另外支撐2023年房市移轉站上30.7萬棟除了下半年房市回溫外，去年第一次登記數量將近15萬戶，數量寫下2009年以來的新高，09年後最大的交屋潮也是讓全年移轉棟數可以站穩30萬棟的主因。

統計顯示，去年全國建物買賣移轉棟數30.7萬棟，下半年市場對於全年移轉預估不斷上修，反映下半年市場漸入佳境，房市交易倒吃甘蔗，12月建物買賣移轉棟數達3.1萬棟，除了反映11月市場交易熱絡外，11、12月有3.2萬戶的第一次登記，陸續交屋有明顯關係。

若以2022與2023上下半年來比較，2023上半年的建物買賣移轉棟數13.9萬棟，年減達19%，不過2023下半年建物買賣移轉棟數增加到19.4萬棟，反而年增拉高達14%，反映下半年交易市況熱絡。