人民幣國際支付市占超車日圓 多重因素有利人民幣升值

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環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）公布12月全球支付數據中顯示，人民幣國際支付占比為4.14％，全球排名保持第4位，連續兩個月超過日圓的占比，人民幣26日約在7.18兌換1美元價位波動，外銀指出，若美國聯準會降息、人民幣成為新興市場投資及融資貨幣，以及中國以人民幣購入能源需求等多重要素影響之下，將促使國際支付占比提升，加速人民幣升值至7.00元兌1美元價位。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐指出，目前中國的房地產業低迷仍是拖累中國經濟成長的主因，雖然消費仍具彈性，但商業信心疲弱，需持續關注政府當局是否提出特定的財政和貨幣措施來支撐經濟成長，但隨著中國經濟成長回穩，亞洲貨幣可能在今年小幅升值，預期美元兌人民幣短期將壓回至7.16，未來12個月，美國公債殖率下降，美中利差縮小，可能進一步使得美元兌人民幣跌至7.00價位。

法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊表示，中國希望從房地產轉向高端科技業和民間消費驅動經濟增長，但短線不可避免產生通縮的壓力，因此人民幣短期內升值較有限，特別是上半年聯準會為降息，中美利差大，人民幣在7.10～7.30間震盪，預期下半年美國聯準會降150個基點，2025年繼續降100多點，美元走弱之後，人民幣到今年底溫和回升到7.00左右。

此外，王菊分析，隨著政策制定者推動人民幣國際化，使用人民幣增加國內貿易結算的主要原因是中國對美國資產的官方需求下降，導致了實質上的去美元化，去年第二季度人民幣在中國跨國交易中的占比達49％，首次超過美元。同時境外人民幣貸款業務崛起，使人民幣超越歐元，成為全球第二大貿易融資貨幣。近期中國是否會以更多的人民幣來結算石油交易，以及人民幣在新興市場國家擴大融資貨幣需求，在一定程度上將提升人民幣在全球貿易中的使用。

星展集團認為，從去年第四季到今年上半年，中國財政赤字將占GDP的0.8％，這一定程度上緩衝了中國的經濟成長，盡管並不是十分強勁，但人民幣仍可能獲得支撐，預估第一季人民幣在7.08價位，到了年底可望升值到6.96。