中國競爭經濟霸主 先安內再壤外

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市場關注中國經濟受到通貨緊縮的情況拖累，考驗中國當局如何維持經濟增長及資金穩定性，外銀指出，如要爭奪全球經濟霸主之位，需先安內再壤外，包括中國民間消費的增長、積極推動財政政策，以及新舊經濟的結構性轉型，仍是未來幾個季度影響經濟成長的關鍵因素。

滙豐銀行財富管理指出，今年中國經濟將需要以財政措施為主的強有力政策支持，以保持房地產和基礎設施等傳統增長引擎的運轉，同時支持高科技產業等新領域加速發展，這種做法有助於在未來幾個季度保持消費增長的趨勢。

滙豐銀行進一步指出，今年支持中國國內生產總值增長的五大主題包括，第一，新的雙軌政策模式提供更多的居住保障，並促進商業房地產業健康發展，應該會消化過剩供應，幫助整個房地產行業實現再平衡；第二，消費是經濟復甦的驅動力，在去年國內生產總值增長的貢獻率達到80％，預期這種強勁增長趨勢將在2024年持續推動超過三分之二的國內生產總值增長；第三，政府需加強政策協調和財政刺激共同推動經濟增長；第四，政策需持續支援房地產傳統經濟及電動車新經濟雙軌前行；第五，食品價格等對消費者物價指數構成壓力的要素，預計在今年會減輕。

法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊提到，過去數十年，中國在海外投資強勁而帶動經濟成長，並受到市場關注，近年中國投資下行壓力較大，主因與內部的房地產轉型有關，今年產業結構性轉型的困境並不會結束，加上市場對中國1月降息、降準的預期雙落空，對市場有負面影響，股市明顯回落，目前市場仍期待中國結構性轉型調整上軌道。

星展集團表示，儘管中國不動產行業仍處於困境，而且是壓抑今年經濟成長的因素，但是從外部因素來看，有理由期待外部需求回升、美國聯準會降息預期，安撫投資人的不安，進而帶動資本流入的回歸。