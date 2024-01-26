加速城市休閒建設 竹市長春公園環境改善工程完工啟用

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為加速城市休閒建設推動，新竹市政府啟動東區長春公園環境改善工程，全新的長春公園26日完工啟用，即起可提供全齡無障礙休閒場域，讓民眾在春節過年期間可和親朋好友到戶外走走接觸大自然。

市長高虹安說，長春公園位於東區龍山東路，鄰近關埔國小、光武國中，周邊還有4座幼兒園，是該區學校及社區的戶外休憩空間，但改善前的公園入口地形複雜、主要出入口不明顯、公園內樹木植栽凌亂陰暗、人工設施雜亂，整體環境不友善不舒適。

且因物料、人工成本增加等因素，一度延宕工程進度，市府團隊與各單位多次協調、排除障礙，終於在今天完工驗收，改善後的公園環境開闊明亮、環境設施更豐富，將成為全齡休閒的遊戲場，讓鄰里社區與使用更自在。

她指出，市府此次投入超過2700萬元拆除長春公園既有老舊設施，調整園內環境地形及設施配置，重新整理公園植栽景觀，打造地景式大草坡與滑坡，大幅增加綠化面積，小丘景致也提供市民能席地而坐的野餐空間。

此外，工程還增設攀爬網、搖搖馬、旋轉盤等共融式遊具，皆通過CNS12642公共兒童遊戲場設備認證，園內步道除提供舒適的步行體驗，同時也可作為學齡前兒童的Pushbike練習場，讓長春公園成為全齡式公園，提供各年齡層的民眾共遊。

城市行銷處長嚴翊琦表示，市府結合在地資源，活化公園綠地使用率，打造美觀明亮、開闊又實用的優質綠地，新的長春公園可提供市民朋友更安全舒適的公園環境，與假日休憩的好去處，讓孩童長輩們都能通行無阻，不論運動、遊玩都安全安心。