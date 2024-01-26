新光金增資新壽勢必在行 董事會做出兩大共識

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新壽增資議題攻防延燒，讓新光金今天（26日）董事會受到矚目。新光人壽董事長魏寶生與副董洪士琪皆表示，董事會和諧結束，董事們形成兩大共識，一是新光金增資新壽是確定的，二是不管自救或找外部財顧，新壽資本適足率（RBC）200％都是目標。

新光金董事會下午2時召開，到下午4時15分結束。洪士琪表示，董事會氣氛和諧，每一位董事都暢所欲言，大家目標一致方向都要往前，新光金的傳統就是，難免股東會有意見，但意見會慢慢會形成一致往前推。

因金管會23日發函給新光金與新壽，命令一個月內提出增資時程，今天主席、新光金董事長陳淮舟主動在董事會上臨時提出報告案，將金管會的函列入正式報告案中，並討論原訂2月的金控董事會要提前舉行，且要在下一次董事會發開會通知前，陳淮舟與魏寶生將先找金管會溝通與報告，以示對金管會來函的尊重，初估與金管會溝通時間會在下週。

魏寶生表示，陳淮舟董事長是要展現對主管機關的尊重，其實金管會來函的23日，當天剛好召開新壽董事會，當時就有把金管會的函展示給新壽所有董事看，今天金控董事會列入正式報告案，之後董事們討論就會比較聚焦。

新光金計畫將以銀行、證券子公司的盈餘上繳金控後挹注新壽，今天董事會上是否各董事都支持？洪士琪表示，董事們支持用子公司的盈餘上繳金控後增資，今天的會議中，沒有董事提出子公司盈餘增資的疑慮，也沒有董事提出要票面下增資。

對於「在野股東」質疑，用銀行、證券子公司的盈餘上繳金控，估算不會到70億元，洪士琪表示：「我們（新光金）很努力，現在還在結算中，會盡力達成。」

魏寶生表示，站在新壽的立場，當然希望增資越快越好。70億元的子公司盈餘增資新壽，在算出來後要報金管會核准，金管會有准駁權，會看資金來源、資金怎麼運用，但按照去年現增15億元與發行次順位債130億元的經驗，金管會的核准都很快速，盼70億元增資案能順利完成。