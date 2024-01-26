《經濟》今年景氣強勁復甦？國發會：外部因素瞬息萬變

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【時報記者葉時安台北報導】國發會公布景氣信號數據，上個月持續亮黃藍燈，判斷分數不變，展望今年，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，目前觀察國內外預估機構評估，今年各國經濟成長數據不見得很好，整體來看有韌性卻語帶保留，加上外在環境因素瞬息萬變，面臨選舉年、地緣政治等變數，對目前復甦力道並沒有太大改變，但國際貿易量預估並無改變，並同時拉抬工業生產等數據表現，如製造業營業氣候測驗點已在變燈邊緣，整體景氣持續以緩和緩步復甦走勢前進。

國發會周五公布112年12月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，與上月持平，燈號續呈黃藍燈；受惠新興科技應用商機活絡，帶動海關出口值由綠燈轉為紅燈，惟受全球終端需求疲弱，以及農曆年節落點較晚備貨時程延後，致批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈。

景氣指標方面，領先指標經回溯修正後轉為連續3個月上升，累積漲幅為0.83%；同時指標亦續呈上升，同時指標已連續9個月走升，累積漲幅為7.07%，顯示國內景氣可望持續復甦，但仍須關注後續變化。落後指標不含趨勢指數為97.02，較上月下降0.80%。

進一步來看，領先指標不含趨勢指數為100.04，較上月上升0.45%，經回溯修正後轉為連續3個月上升，以7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升，包括外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積；其餘2項則較上月下滑，分別為實質貨幣總計數M1B、實質半導體設備進口值。同時指標不含趨勢指數為100.97，較上月上升0.58%，7個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月上升，包括工業生產指數、實質海關出口值、製造業銷售量指數、電力(企業)總用電量；其餘3項較上月下滑，分別為批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值、非農業部門就業人數。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，今年春節在2月，尾牙、春酒等餐飲延後，批發表現亦較不理想，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉為藍燈；而海關出口值轉紅燈，但轉佳部分集中特定產業，與批發關聯性無直接效應，其主要還是受到外貿、庫存去化等復甦力道帶動，不過以今年度整體復甦力道是否改為更強勁，觀察國內外預估機構評估，今年各國經濟成長數據不見得很好，整體來看有韌性卻語帶保留，加上外在環境因素瞬息萬變，面臨選舉年、地緣政治等，對目前復甦力道並沒有太大改變，但國際貿易量預估並無改變，並同時拉抬工業生產等數據表現，如製造業營業氣候測驗點已在變燈邊緣，整體景氣持續以緩和緩步復甦走勢前進。

展望未來，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備，以及政府擴編公共建設等預算，皆可望激勵投資；消費方面，受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，以及政府持續推動所得稅制優化等減輕民眾負擔措施，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市投資仍具信心，均有助延續消費動能。惟主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。