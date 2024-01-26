前往主要內容
工商時報LOGO

《櫃買市場》巨漢上櫃案31日審議

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】櫃買中心預計於113年1月31日審議巨漢公司(6903)上櫃案。

巨漢公司主係提供高科技產業廠房及無塵室之機電空調系統統包工程服務，董事長為王滄鍊，推薦證券商係富邦證券、玉山證券及第一金證券，申請時資本額6億600萬元；巨漢公司111年度合併營業收入為47億1717萬6000元，稅後淨利為13億264萬8000元，每股盈餘為33.64元；112年前3季合併營業收入為21億8253萬2000元，稅後盈餘為6億2457萬元，每股盈餘為10.26元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 教授月領6萬退休金 4年後快活不下去？專家指「少做1事」

  2. 台股忙攻萬八 官股行庫卻先閃 倒貨台積電第一 加碼5檔ETF

  3. 陸救市猛藥來了！台灣4檔ETF爆量狂歡 2檔飆逾10％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。