《櫃買市場》巨漢上櫃案31日審議

【時報記者張漢綺台北報導】櫃買中心預計於113年1月31日審議巨漢公司(6903)上櫃案。
巨漢公司主係提供高科技產業廠房及無塵室之機電空調系統統包工程服務，董事長為王滄鍊，推薦證券商係富邦證券、玉山證券及第一金證券，申請時資本額6億600萬元；巨漢公司111年度合併營業收入為47億1717萬6000元，稅後淨利為13億264萬8000元，每股盈餘為33.64元；112年前3季合併營業收入為21億8253萬2000元，稅後盈餘為6億2457萬元，每股盈餘為10.26元。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
【時報記者張漢綺台北報導】櫃買中心預計於113年1月31日審議巨漢公司(6903)上櫃案。
巨漢公司主係提供高科技產業廠房及無塵室之機電空調系統統包工程服務，董事長為王滄鍊，推薦證券商係富邦證券、玉山證券及第一金證券，申請時資本額6億600萬元；巨漢公司111年度合併營業收入為47億1717萬6000元，稅後淨利為13億264萬8000元，每股盈餘為33.64元；112年前3季合併營業收入為21億8253萬2000元，稅後盈餘為6億2457萬元，每股盈餘為10.26元。
您可能感興趣的話題
留言討論
熱門新聞 TOP 3more
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。