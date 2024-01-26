入境日本更便利 2月飛日「10機場」可在桃機辦預審

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因應春節連續假期國人赴日旅遊高峰，桃場公司26日表示，將與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，預估近6,000名旅客可受惠。自2月1日起至2月29日，前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾於2005至2009年間辦理，去年台日重啟合作，試辦2周吸引許多旅客參與。隨著疫後旅運復甦，今年擴大辦理，除延長作業時間至1個月，更增加適用航班，包含中華航空、星宇航空及台灣虎航共12航班參與，分別為飛往日本函館、旭川、秋田、山形、福島、小松、花巻、仙台、高松及新潟共10個機場。

桃機說，旅客在適用航班櫃台辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國記錄卡，旅客可自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

「日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，利用旅客登機前的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者) 特定航班旅客，在班機起飛前30分鐘停止受理。

桃機提醒，適逢寒假及春節假期，出國人潮較多，機場公司提醒旅客可提早2.5至3小時抵達機場辦理報到及通關作業，至安檢線前，請先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料需倒水淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程，出國旅遊更順遂。