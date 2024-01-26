《電週邊》英業達看旺今年 資本支出衝4.5億美元 海外布局明年Q2完備

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【時報記者林資傑台北報導】代工大廠英業達(2356)今（26）日於南港舉行旺年會，預期2024年營收將恢復成長、毛利率續拚提升，同時看好車載今年營收大幅成長。同時，海外布局計畫持續進行，預估整體布局至明年第二季將完備，因應投資計畫增加，今年資本支出可能增至4～4.5億美元。

英業達預期2024年營收將重返成長軌道，估可望繳出個位數成長。蔡枝安表示，英業達近年毛利率持續提升，主要受惠聚焦高毛利產品，帶動產品組合優化，今年希望持續提升，目前預期下半年營運會比上半年好。

英業達在海外除了中國大陸的上海、重慶、南京外，在馬來西亞、越南、泰國、墨西哥及捷克均有布局。總經理蔡枝安指出，英業達各事業群均往外發展，主要根據客戶需求，其中越南主要生產英華達穿戴裝置、泰國聚焦伺服器及筆電，墨西哥為伺服器組裝。

蔡枝安指出，目前泰國伺服器新廠進展最快，預計年底完工、希望明年首季能取得認證並量產，筆電新廠則預計明年中完工，墨西哥的筆電新廠已完工投產。今年海外仍以中國大陸生產為主，非陸占比約1成，整體海外布局預期至明年第二季將完備，並逐步跨入量產。

對於選擇越南和泰國設廠，英業達指出為因應客戶要求「中國+1」的選擇，初期考量工資較低而多選擇越南，但隨著越南開始邁入略見飽和階段，因憂慮缺工、缺電問題，使泰國逐漸成為新選擇，雖然工資較高，但較不會有缺工問題，整體產能分配須視客戶要求應對。

新事業發展方面，英業達董事長葉力誠預期，2017年跨足布局的車載預期最快有所成果，看好今年將較去年大幅成長，並期待2025～2026年對集團貢獻顯著提升，希望在2027年前營收能達到千億元規模。

資本支出方面，英業達財務長暨發言人游進寶表示，由於配合客戶需求，包括東南亞、捷克、墨西哥等海外地區的投資計畫均增加，董事會近期正在討論確切金額，預期將較先前法說時預期的4億美元多，預估可能增至4～4.5億美元。