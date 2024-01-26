美式智駕運動皮卡All-New Ford Ranger 全球車市好評熱銷

完美詮釋「Built Ford Tough」硬悍精神！The All-New Ford Ranger延續強勢地形征服力與多元應用性，並同步跳脫傳統皮卡車款（Pick-up）既定之商用框架，搭載全面進化的數位座艙科技，以及符合Level 2等級 的主動安全科技與被動安全防護，以美式智駕休旅運動皮卡的全新形象，成功橫跨商用及乘用市場，獲得全球消費者青睞。

同時，The All-New Ford Ranger堅強的產品體質也深受國際車媒一致好評，2023年接連斬獲「WWCOTY女性年度風雲車最佳4x4皮卡」以及「IPUA最佳國際皮卡」雙料大獎，完美驗證The All-New Ford Ranger堅強的產品本格派實力。

另外市場同傳銷售捷報，The All-New Ford Ranger於澳洲以全年63,356輛的優異成績，成為當地新車銷售冠軍，並於巴西、英國、紐西蘭和南非市場持續繳出亮眼表現；而在台灣市場，福特六和於2023年6月正式導入 「兩用皮卡」XLT、「運動皮卡」Wildtrak、以及首度登台的「性能皮卡」Raptor共計三款車型，滿足消費者商用、自用和休閒娛樂的多元用車需求；而在全年配額有限的條件下，Ford Ranger在台仍以年銷902輛，同期成長率年增31％的銷售佳績，成功樹立台灣皮卡市場新標竿。

The All-New Ford Ranger以63,356輛、同期成長33％的亮眼數據，成為2023年澳洲市場新車銷售冠軍，同時在巴西、英國、紐西蘭、越南等國家，都有相當優異的銷售表現。圖／業者提供

由澳洲Ford設計/工程團隊一手操刀打造的The All-New Ford Ranger，憑藉著強悍的全地形越野征服實力、全新進化的科技數位座艙及安全科技，成為全球市場不容錯過的皮卡霸主；單在澳洲市場，The All-New Ford Ranger就以63,356輛、同期成長33％的亮眼數據，成為2023年澳洲市場新車銷售冠軍，這也是Ford自1995年以來，首度在澳洲市場登上銷售榜首。同時，成功於跨越「商用/自用」領域的The All-New Ford Ranger，除澳洲市場外，也同步在全球各地繳出不俗的銷售表現；在南美洲，The All-New Ford Ranger就以2023總計年銷售超過56,000輛、成長率年增55％的數據，持續坐穩銷售前段班；於巴西單一市場，The All-New Ford Ranger更以年銷超過20,300輛、成長42.5％的驚人成績，成為當地皮卡級距當中成長最為快速的車型；在英國市場，The All-New Ford Ranger也以18,700輛、市佔率近50％的成績，成為當地皮卡車級距的領銜王者，至於在紐西蘭、越南等國家，都可見Ranger亮眼的銷售實績，更加印證The All-New Ford Ranger在品質、性能、安全和技術不同層面，於全球180多個國家獲得消費者青睞，並持續成為該級距的前瞻車款。

The All-New Ford Ranger接連斬獲「WWCOTY女性年度風雲車最佳4x4皮卡」以及「IPUA最佳國際皮卡」雙料大獎，完美驗證The All-New Ford Ranger堅強的產品本格派實力。圖／業者提供

除在全球市場繳出亮眼銷售佳績，The All-New Ford Ranger同步憑藉堅強的產品體質，持續斬獲國際大獎，建立皮卡車級距難以超越的「Ranger障礙」；由來自全球45個國家、63名女性車線媒體從業人員共同參與的「WWCOTY女性年度風雲車－Women's World Car of the Year」，將The All-New Ford Ranger評選為「2023年度最佳4x4皮卡」；評審團代表受訪時表示，在車輛安全性、駕駛性、舒適性、技術、設計、效率、環保及性價比等評選環節中，The All-New Ford Ranger的全方位表現都讓評審們留下了深刻的印象，並將之稱為一台「可靠、時尚且富有個人魅力的皮卡」。

與此同時，The All-New Ford Ranger也於法國里昂（Lyon）所舉辦的「Solutrans商用車展」中，獲選為「IPUA最佳國際皮卡－International Pick-up Award」，這也是The All-New Ford Ranger第三次獲得該項殊榮，為Ford作為歐洲商用車市場領導者的地位寫下完美註解；特別的是，今年參與「IPUA最佳國際皮卡」評選的參賽車款，都必須參加於希臘舉辦的公路及越野道路測試，並由專業評審團針對不同項目進行評分；這對於早已在10個不同國家進行數百萬公里耐用測試的The All-New Ford Ranger來說，Ford工程團隊在功能、品質、可靠性及耐用性的高標自省，更是在市場脫穎而出的主要關鍵。

The All-New Ford Ranger目前已於全球180多個市場販售，並以品質、可靠和耐用的產品特點持續廣為人知；為確保品牌車款問世前，皆能夠具備最高水準的組裝品質，工程團隊必須讓The All-New Ford Ranger進行一系列的極端氣候/地形道路測試；當中包含澳洲內陸、南非崎嶇山道、斯堪地那維亞極地、美洲及亞洲叢林林道，溫度範圍更橫跨攝氏-40度至50度，對於車輛本質來說，可說是極為嚴峻的一項挑戰；也唯有經歷過如此繁雜且多面向的測試歷程，才能夠讓每一台The All-New Ford Ranger，展現出同級最佳的全地形征服能力及耐用性，進而成為全球車迷趨之若鶩的皮卡王者。