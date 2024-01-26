水費30年未調漲 家戶用水不漲反降 可望下調2％

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台水公司26日在台中新民高中舉辦50周年大會，經濟部長王美花專程到場祝賀，感謝台水公司長期穩定供水的努力，也勉勵可與時俱進，針對水費已經30年未調漲，台水董事長李嘉榮表示，已研議調整方案，民生用水部分非但不調漲，家戶可能調降2％，反之用水大戶未來將拉大級距價格，採累計費率，呼籲國人節約用水，珍惜水資源。

自來水公司50周年慶祝大會，上午在台中市新民高中藝術中心舉行，王美花致詞時，感謝台水公司員工對穩定供水的努力，尤其遭逢百年大旱時，大台中地區實施「供5停2」分區供水因應，降低每日供水量，在台中地區挖了很多水井，還找出工地水進到自來水系統，簡單過濾後符合自來水標準提供使用，這是一個創舉。

針對水費是否調漲，台水董事長李嘉榮表示，目前國內民生用戶每月50度以下，每月水費約200到300元，占台水用戶數92％，已研議針對低用水戶，不漲反降，調降幅度可能超過2％。

不過針對用水大戶，李嘉榮指出，準備將原本水費4段級距，拉到6、7段，用水50度以上至200度的店家，將微幅調漲，超過200度、1000度到4000度的用水量大戶，目前占台水用戶8％，用水量占比卻高達40％到50％，未來將拉大級距價格，用水量愈多繳費越高。

針對護國神山台積電在中科擴廠為用水大戶，李嘉榮回應，台積電需提用水計畫，依規定新增產業要有2分之1使用再生水，在未完成前由台水公司供應，並調度水量，不會影響民生用水。

李嘉榮最後強調，因調漲水費涉及民生經濟發展，社會也有許多意見，最終定奪仍需送經濟部水價審議委員會，待中央決策確認，才能進行調整。