油價突破80美元、亞洲煉廠歲休事故 台塑化煉油價差提振推升

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紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月25日上漲至每桶77.36美元，創兩個月來新高，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚至每桶81.96美元。伴隨油價穩步墊高，加上亞洲煉油廠歲休事故，及沙國原油採購官方加碼調降，也讓台塑化（6505）煉油事業收益動能增溫放大。

台塑化表示，因印尼煉廠歲休，馬來西亞煉廠發生故障意外，加上印度提高自用量，出口量減少，導致近期亞洲汽油供給趨緊，每桶煉油價差從10美元提高至15美元；柴油也因氣候趨冷支撐，每桶煉油價差從22美元提高至24美元，航空燃油每桶煉油價差22美元。

台塑化1月煉油廠平均日煉量44萬桶，3月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量41萬桶，產能利用率76％；輕裂廠1月OL＃3開車，但因應下游需求不佳，OL＃2停車待命，第一季平均產能利用率65％。

台塑化認為，上半年全球利率及通膨仍在相對高點，影響終端消費需求，摩根大通銀行預估第一季原油供給過剩50萬桶／日，但沙烏地阿拉伯及俄羅斯OPEC＋可再次共同額外減產，使油價下檔支撐。近期紅海衝突島、氣候寒冷導致美煉廠運作趨緩，且中東貨源過不去歐洲，催化原油呈現緩步向上走勢。

下半年市場預估聯準會利率可能調降0.75％，至4.5～4.75％，資金成本下降將帶動全球經濟活動增加，且國際能源署預期下半年全球油品需求較上半年成長172萬桶／日，油價可望持續上漲。

台塑化指出，歐美第一季汽油需求淡季結束後為伊斯蘭開齋節，帶動東南亞汽油進口增加，第二季至第三季為歐美需求旺季，亞洲第三季需求較第二季高，汽油價差可望逐季走揚。第四季北半球進入需求淡季，價差回跌修正。

此外，柴油上半年取暖用油需求下滑，價差趨緩。第三季預期北半球夏季高溫炎熱，煉廠事故增加且發電需求上升，將使柴油價差回升，惟11月後煉廠密集檢修期結束，差將再度下滑。