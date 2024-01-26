《經濟》新版景氣指標燈號套用元月數據 2項目替換

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【時報記者葉時安台北報導】為使景氣指標及燈號精確反映景氣變動，國發會每5年針對景氣指標及燈號進行檢討。現行台灣景氣指標及燈號於107年8月適用至今，考量國內外經濟情勢快速變遷、個別指標與景氣循環對應性鈍化等因素，本會自111年8月即展開修正工作，預計自今年113年3月4日發布113年1月景氣概況時即可正式啟用，主要修正為同時指標及景氣燈號中的「非農業部門就業人數」因循環對應性已趨於落後，故以「工業及服務業加班工時」替換；而落後指標中「金融業隔夜拆款利率」因近年走勢較平坦，而「五大銀行新承做放款平均利率」較能反映市場面的投資需求變化。

國發會定期檢討景氣指標及燈號，修訂過程嚴謹公開。本次經內部全面檢討景氣指標及燈號構成項目後，於112年2月召開專家學者會議，並邀請相關部會共同研商，依據各方專家建議進一步完善景氣系統，於同月起進行為期12個月試編。有鑑於新版景氣指標及燈號試編結果穩定，更能精確反映景氣波動，預計自今年113年3月4日發布113年1月景氣概況時正式啟用。

景氣指標及燈號構成項目修正情形，本次檢討範圍包含景氣指標及燈號之整體及個別構成項目之循環對應性表現，據以修正構成項目；並納入近5年樣本期間，進行景氣燈號個別項目檢查值之修訂。依據本會內部研究結果，以及參考專家學者會議及相關部會之建議，考量領先指標之構成項目，仍能提前反映當前景氣波動，故其構成項目維持不變。而同時指標及景氣燈號中的構成項目，因「非農業部門就業人數」循環對應性已趨於落後，故以「工業及服務業加班工時」替換。而落後指標中，因「金融業隔夜拆款利率」近年走勢較平坦，而「五大銀行新承做放款平均利率」較能反映市場面的投資需求變化，與景氣連動性較高，故以該項指標替換。

試編結果顯示，新版景氣指標及燈號更能反映景氣循環變化，將於113年3月4日發布1月景氣概況時啟用。其中景氣燈號以「工業及服務業加班工時」取代「非農業部門就業人數」，近一年新版景氣燈號與現行燈號趨勢具一致性，但工業及服務業加班工時更能反映國內勞動市場變化，改善非農業部門就業人數燈號僵固性。

國發會經濟發展處處長吳明蕙進一步說明，在2021年時景氣亮紅燈，但非農業就業人數仍在藍燈，未能及時反應，因為景氣復甦初期，公司並不會第一時間增加人力，可能會先要求加班，此次更新顯示均能有效反映景氣循環變化，且與景氣相關性提升。