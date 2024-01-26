浮式風場單一案場上限浮台數6-12座 完工併網延一年至2029年

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經濟部今天召開浮動式風場座談會，依經濟部規劃草案，單一案場上限浮台數為6-12座，亦即90-180MW，獲選案場數以2案為原則，視情況彈性增加1案場，但外商希望開發容量再放大，經濟部認為，我國示範案幾乎國外商用最大規模開放，不宜再擴大。 至於併網時程，經濟部同意延一年以2029年完工併網為原則，若碼頭配合來不及可再延至2030年。

由於固定式離岸風場即將飽和，全球離岸風電開發商秣馬厲兵布局浮動式風場，離岸風電逐步朝50~80M以上大深水區域建置，成為國際趨勢。2023年底全球浮動式風場建置量實續為275.8MW，最大規模風場位於挪威為88MW，全球計六國有實際建置案例，如挪威英國葡萄牙中國日本法國等。

經濟部因應國際趨勢，研擬離岸風電浮動式示範草案，基於公平性，能源署表明申請資格以手上有浮動式風場場址經環評小組初審通過者才能申請，並不贊成以固定式場址申請，再補做環差。目前符合資格的開發商包括風睿能源、貝富新能源、CIP、台亞風能等四家，每家通過的申請設置量多達1GW以上。

依經濟部規劃草案，單一案場上限浮台數為6-12座，亦即90-180MW，獲選案場數以2案為原則，除非業者計畫有示範效益，才會再彈性增加1案。有外商希望單一案場上限再放大至200MW以上，但能源署長游振偉認為，國外最大實績才88MW，比台灣最小浮台數6座即90MW還小，台灣示範幾乎是人家商用的最大規模，示範計畫不適合規模再更大，目前規劃草案已足以供業者測試，不打算再擴大。

至於費率問題是業者投資最大關鍵，但國際成本資訊有限，經濟部請開發商能提供具佐證資料的浮動式躉購費率成本資訊。目前業者提出的費率每度自6.5~12.5元都有，差距非常大，以致經濟部難以在今年公告的躉購費率中訂出。

能源署組長陳崇憲表示，預計風電3.2期行政契約簽署後、今年底前，浮式風場示範案場才能公告投標。惟台亞風能建議，費率明朗化後，才能進入實質備標，雖然2月~12月有十個月時，但要視費率出爐才能估算財務模型，希望年底前投標，並非決標，業者也希望明年5月前能來得及鑽探。

經濟部預計2月19日前再收集業者意見，公布修正草案，再召開一次公聽會。