海南反腐專題片揭「孫穎案」 跑步機藏市值2930萬黃金

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澎湃新聞26日報導，大陸海南省紀委監委聯合海南廣播電視總台攝製的《利劍護航自貿港Ⅱ》，25日晚在海南衛視和海南新聞頻道開播，連續第二年公開播放正風反腐電視專題片。五個典型案例中巨貪是正廳級的海南省市場監督管理局前局長孫穎，她非法收受財物折合共計6460萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣2億8424萬元），其中更將收賄價值666萬餘元（約合新台幣2930萬元）的黃金，熔煉重鑄後，藏匿於家中跑步機中。

首集電視專題片《懲治工程腐敗》聚焦了五個典型案例：省生態環境廳前黨組書記、廳長鄧小剛「靠環保吃環保」，以權謀私；省市場監督管理局前局長、定安縣委前書記孫穎違規插手工程項目，撈取好處費；海南熱帶海洋學院前院長曹瑜通過「明招暗定」或圍標串標承攬工程項目；前海口市城建集團有限公司黨委委員、副總經理、董事吳海東通過圍標串標、轉標賣標，從中大肆斂財；瓊海市城市投資運營有限公司前董事長、總經理葉志宏將工程項目當作聚寶盆，任性用權，大肆斂財。

其中，孫穎在土地性質變更等方面為他人提供幫助，嚴重損害國家和人民的利益，案例觸目驚心，令人深省。專題片披露，在搜查孫穎名下的一套房產時，辦案人員發現，一部看似普普通通的跑步機裡面大有乾坤，使用專業工具破拆後，跑步機裡掉出了一塊塊包裹好的黃金製品。這些金光閃閃的黃金都是孫穎收受的賄賂，經過熔煉重鑄後再藏匿於跑步機中。經過評估，這些黃金製品價值666萬餘元。

專題片介紹，復盤孫穎貪腐之路，她的腐敗墮落與前夫張岩有著密切的關係。2007年，孫穎擔任定安縣委書記期間，張岩找到孫穎，說想在定安拿專案、做工程。商討工程好處費比例時，張岩一開始提出給5％，孫穎說太少了，要了10％。

從此，身為定安縣委書記的她大肆違規干預插手定安縣的的工程項目，先後幫助張岩拿到20個專案。

張岩回顧道，「當時她（孫穎）是讓我找城投的經理、董事長，她（孫穎）就說你要做哪個項目，你就派一個人過來和他對接。他叫去招標公司，去哪個地方招標，他去安排。」

兩人還密謀，將大部分項目轉手倒賣給其他老闆做，「過一手」作為障眼法，兩人從中撈取好處費高達4900萬元。

專題片還透露，除了前夫張岩，孫穎在定安的專職司機葉民武也是將她拖進違法犯罪深淵的重要推手。逢年過節，葉民武時常幫一些幹部轉送紅包，孫穎都收下了。後來葉民武說想做點工程，孫穎預設。葉民武胃口越來越大，後來甚至向孫穎提出，幫助定安涉黑團夥首要分子王世開拿工程。孫穎同樣沒有拒絕，還毫無底線的收受了王世開送的500餘萬元。

專題片介紹，孫穎非法收受財物折合共計6460萬餘元。2023年9月，海南省第一中級人民法院公開審理此案。

孫穎，女，1966年4月出生，中共黨員，碩士文化程度。歷任海南省民族宗教事務廳宗教處副處長，定安縣政府副縣長，定安縣委副書記、縣長，定安縣委書記，海南省旅遊發展委員會黨組副書記、副主任、黨組紀檢組組長，海南省委群眾工作部副部長（正廳級），海南省信訪局黨組書記、局長兼省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，海南省旅遊發展委員會黨組書記、主任，海南省旅遊和文化廣電體育廳黨組副書記、廳長，海南省市場監督管理局黨組副書記、局長。2022年5月宣告被查。