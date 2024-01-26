彰化鄭成功廟斷頭神尊修復 祿仙與劍印雙童換新裝

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建廟超過90年的彰化市鄭成功廟，去年底被民眾發現三川殿主脊的剪黏裝飾祿仙與劍印雙童等3尊神像中，劍童竟出現斷頭的驚悚狀況，祿仙與印童也色彩斑駁，歷經風霜。彰化縣文化局獲悉後主動協助廟方修復，並於日前完工，將進行驗收，讓祿仙與劍印雙童以全新風貌再展風華。

去年底民眾路過名列彰化縣歷史建築的彰化市鄭成功廟時，赫發現該廟三川殿主脊上的神尊怪怪的，仔細一看，屋頂上的祿仙與劍童、印童中，劍童的頭竟不翼而飛，看起來相當奇怪，感覺詭異，民眾拍照上傳社群平台後，引發熱議。

當時雖有專家學者認為屋頂的神尊為廟宇的剪黏裝飾，有損壞，修復即可，不必過度反應；但也有民俗專家認為，受損神尊位處廟宇最中央、最顯眼的位置，斷頭是嚴重的毀損，觀感上有很大的影響，也有可能是代表警訊，建議廟方應儘速修復。

廟方人員指出，大約是在去年10月間發生地震後，他們就發現廟屋頂主脊上的神尊有受損，其中1尊遭斷頭，信眾紛紛通報，他們也很焦急想修復，但該廟經費短缺，無力負擔修復費用，才會拖了好幾個月都沒動作，幸好彰化縣文化局獲悉後，主動表示要協助修復。

鄭成功廟三川殿主脊的剪黏神尊裝飾近日已完成修復，眼尖的民眾發現中間的祿仙與劍印雙童的樣貌都有微調，其中祿仙的帽飾及五官都有改變，原本的兩耳上方的帽飾圓球，修復後又多了兩根長長的帽翅，印童眼神及臉部表情也有調整，且多了雙下巴。

彰化縣文化局長張雀芬指出，這次修復的經費為14萬9600元，鄭成功廟廟方信徒捐贈出資5萬5000元，其餘9萬4600元由文化局支付。主要為修復三川殿中脊祿仙三尊（祿仙、劍童、印童）斷頭之劍童泥塑剪黏，修繕工期耗時10天，由本縣傳統匠師林電貳進行修復。

除修復斷頭劍童外，這次也一併以泥塑、剪黏、色玻璃修補三川殿中脊正面的祿仙三尊（祿仙、劍童、印童）及背面的財子壽（福、祿、壽），並加強底部穩固性；此外，祿仙的帽飾原本就有帽翅，早先因損壞斷裂，這次一併完成修復。

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