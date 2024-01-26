《貿易》美國政府採購商機大 貿協助業者掌握規範

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】美國政府採購市場商機龐大，取得商機須符合貿易協定法規範(TAA)，或取得聯邦總務署(GSA)供應商資格。因應此需求，經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理「美國政府採購市場規範與商機說明會」，邀請台美專家剖析美國政策動向和市場趨勢，吸引了超過120家電子資通訊、公共工程顧問業者參加。此外為協助我業者開發美國安全科技應用市場，貿協將於4月率團赴美推廣，以辦理之「美國安全科技應用商機開發團」將赴達拉斯、休士頓及拉斯維加斯等地拜會政府單位、標案業者與系統整合商。

拜登政府透過基礎設施投資和就業法案(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA)提供約1.2兆美元資金推動交通等基礎建設，降低通膨法案(Inflation Reduction Act, IRA)則投入約4370億美元，發展電動車、再生能源等產業並鼓勵於美國或盟國製造。近年來對影像監控、電信設備等產地管制日益嚴格，去年底進一步通過法案規範無人機產地。

外貿協會行銷專案處處長李文鉦指出，許多業者有意跨入美國政府採購市場，但規範繁雜且諮詢費用高昂令人卻步，為此，貿協提供了持續的輔導與資源協助。另外，我業者雖有意符合貿易協定法規範(TAA)，卻常難以掌握實質轉變的定義，因此特辦理本說明會解惑。

勤業眾信聯合會計師事務所副總張馨云詳細解說實質轉變議題，並提供線材、硬碟、主機板等判例說明。美國SAFE智庫創辦人及CEO Robbie Diamond則分享美國重大政策推動背景，及美國總統大選結果可能牽動補助方向與對電動車產業的獎勵措施。美國Federal Schedule顧問公司執行經理Melody Giangreco則提示GSA供應商資格申請要點，另進一步以安全科技產業為例，依據產品服務代碼分析採購類別、重要業主與得標商、預算分布州別，同時解析美國交通部採購資訊，協助業者了解市場全貌。