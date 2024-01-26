供應鏈回復正常 和泰車董座：車市重回激烈競爭

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和泰車2023年業績衝高，26日晚於台北文華東方舉行尾牙，席開54桌，相較於去年初因上一年有轉投資和泰產險防疫險導致大虧陰霾，由於2023年全年業績衝上歷史新高，氣氛明顯更為歡樂，且連22年稱霸台灣車市龍頭寶座，董事長黃南光表示，儘管今年回歸激烈競爭型態，充滿挑戰，但誓言業績再攀峰。

和泰車今年以「王者榮耀」作為主題，並於現場設置一張「王者寶座」，總經理蘇純興表示，這個王位是屬於公司所有同仁的，若沒有去年各位同仁的努力，2023年的業績絕對不會這麼「狂」，他並誓言2024年，要繼續創造「不可能的任務」，業績要繼續衝高。

黃南光表示，回顧2023年，全球性通膨升息以及地緣政治緊張局勢，為台灣經濟帶來負面衝擊，所幸汽車市場受惠於供應鏈回穩，品牌得以持續消化訂單，加上買氣旺盛，銷售熱絡，使全年總市場一舉超過47.6萬輛，寫下近18年新高紀錄。

黃南光說，和泰車更是創造優異成績，首先，TOYOTA不僅蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍，Corolla Cross、Rav4以及Town Ace更榮登全台前三大熱銷車款，加上新發表Yaris Cross的助攻，全年登錄台數超過12.9萬輛。

LEXUS更是在RX、NX等強勢商品帶動下，全年超越3萬輛，榮登豪華市場冠軍，並改寫國內豪華車市場單一品牌年度銷售最高紀錄。

合計TOYOTA與LEXUS全年登錄近15.92萬輛，除創公司歷史新高，更是連續22年稱霸台灣車市的龍頭寶座。

商用車方面，黃南光說，雖市場受到景氣下滑影響，買氣不如預期，但憑藉著完備的商品線以及韌性十足的販賣實力，HINO 3.49T以上商用車全年登錄超過7,200輛，市占率達36.4％，亦贏得商用車銷售冠軍三連霸。

除此之外，售後服務方面也有進展，黃南光指出，近兩年積極推動社區保修站的成效逐漸顯現，在全台布局92個保修站的帶動之下，TOYOTA在2023年的總服務台數超過230萬輛，服務收入也因此創歷史新高。

另一方面，在MaaS業務的推展上，黃南光表示，除多元佈局創新服務 滿足顧客的各項移動需求，更進一步以新開發的「去趣」平台，整合集團的MaaS服務，打造移動生態系。

展望今年，黃南光認為，汽車供應鏈已回復正常，各廠牌也將陸續導入全新的車款，台灣汽車市場將回歸激烈的競爭型態，可以預期今年將會是充滿挑戰的一年，但有信心和泰車仍可望續創高峰。