錠嵂保經辦「保險 × AI科技、創意」競賽 塑造保險業未來新方向

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錠嵂保經作為業界數位轉型的領航者，長期致力於轉型和創新，打造獨特市場地位，為鼓勵有志於保險業的大專院校學生與同仁充分發揮創意，並將理念化為實際行動，特別於2023年第四季舉辦「保險 × AI科技、創意」未來保險之翼-鵲寶GPT Plus+ AI競賽，希望透過AI新技術與創意思維，攜手塑造保險業未來新方向。

經過三個月各方AI創意高手與年輕學子組隊的踴躍遞件報名，錠嵂保經於1/17、1/24邀請多位AI創新領域的產官學業師、大學教授擔任評選委員，與參賽者面對面交流、對談進行評選。參賽者分別提出創新的金融保險解決方案以解決行業痛點，例如：利用AI和數據分析來優化保險流程，以提升用戶體驗與需求、透過AI驅動的客戶管理系統重新定義客戶體驗和業務流程，為保險業務帶來效率和準確性的提升、以及通過自動化的客戶服務與數據處理，來提升保險購買和理賠的便捷性。

透過與來自AI創新與保險業界的專業人士交流，參賽者與學生都獲得寶貴的經驗和知識，並有機會將他們的創意轉化為現實，為保險行業帶來全新的思維和解決方案。競賽經過多輪審評，最終選出6組複選優勝者，每組分別可以獲得三萬元獎金，並進入最後決賽，爭取最終一名優勝者獲得二十萬元獎金。