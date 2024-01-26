漢神百貨投影雙鴨 與黃色小鴨相呼應

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

睽違10年黃色小鴨旋風再度來襲，搭配高雄市政府舉辦的「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」於愛河灣萌翻登場，身於亞洲新灣區最前線的漢神百貨即日起推出一系列應景又吸睛的活動，1月25日至2月25日每日晚間6點至10點，在大樓建築外牆上投影漢神雙鴨，與港灣的雙鴨本尊相互呼應。

漢神百貨表示，投影在漢神百貨大樓外牆的漢神雙鴨，從海音館的方向就可清楚看見，用最萌的姿態歡迎黃色小鴨和賞鴨的民眾，絕對是拍照打卡的熱門景點。此外，漢神也特別推出全台獨家「超萌來襲 漢神x黃色小鴨官方授權提袋」加價購，即日起於漢神百貨4F卡友服務中心出示漢神Plus App即可以現金優惠價399元購買超萌的官方授權黃色小鴨帆布提袋，限量150份，前100份還加贈黃色小鴨帽及漢神百貨100元餐飲券，限量販售僅此一檔，鴨粉們可千萬不要錯過這難得的搶購機會。

而配合新春檔期，漢神百貨也於2月1日至2月4日推出新春加碼送，只要刷同一卡＋漢神Plus App，於全館（不含精品／名品／珠寶）滿6,000元送300元電子商品券、4F／B1F名品珠寶滿1萬元送500元電子商品券、1F~3F精品滿2萬元送1,000元電子商品券。

而今年黃色小鴨的展期恰好遇到農曆春節，因此這次也應景推出小鴨限量紅包袋，2月1日起憑全館單筆100元消費發票＋漢神Plus App即可兌換，讓萌鴨與你歡樂過新年。

這次療癒的黃色小鴨再度來到港都，除了加碼為2隻，更逢春節連假加持，預料將掀起比10年前更瘋狂的賞鴨熱潮，所以這次漢神百貨也別出心裁的祭出「賞鴨吃鴨賞」活動，1月27日至1月28日只要於B2F＋B3F食品美食櫃位消費累計滿2,000元，就可兌換宜蘭必買名店「三源行」的國宴醋鴨賞，限量100份，送完為止，結合話題和美食趣味性十足，讓你好玩好吃樂悠遊。另外在2月24日黃色小鴨展期的最後2天，漢神百貨也將邀請蔡依林翻糖品牌「皇后陛下」團隊，教你手作出可愛無敵、專屬自己的最萌小鴨翻糖蛋糕。這個冬日就讓漢神百貨陪你走進入黃色小鴨的療癒世界，過個萌萌噠的好年吧！