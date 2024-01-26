盼伊朗約束胡塞紅海攻擊？ 陸外交部：迦薩衝突外溢表現

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中方外交部發言人汪文斌1月26日主持例行記者會。有記者提問，據路透報導，中方表示希望伊朗約束胡塞武裝在紅海的攻擊行動，否則會影響中伊間的關係。對此，汪文斌強調，紅海局勢緊張是迦薩衝突外溢的凸出表現，當務之急是盡快平息迦薩戰火，防止衝突進一步擴大甚至失控。

此外，王毅將與美國家安全顧問蘇利文在泰國會晤，是否與紅海局勢有關？汪文斌回應，王毅與蘇利文之間保持戰略溝通，是中美兩國元首達成的重要共識。在新一輪會晤當中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。

汪文斌就紅海局勢指出，中方在紅海局勢上的立場是明確的，對近期紅海局勢急劇升溫深表關切。紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方一開始就為緩解紅海緊張局勢作出了積極努力，呼籲停止襲擾民用船隻的行為，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好紅海水域的航道安全。

「必須強調的是，紅海局勢緊張是迦薩衝突外溢的凸出表現，當務之急是盡快平息迦薩戰火，防止衝突進一步擴大甚至失控。」汪文斌指出，中方同時也認為，安理會從未授權任何國家對葉門使用武力，要切實尊重包括葉門在內的紅海沿岸國家的主權和領土完整。中方願同各方一道推動局勢降溫，維護紅海地區的安全穩定。

法新社記者提問，王毅將與美總統國家安全顧問蘇利文在泰國舉行新一輪會晤，能否進一步介紹此次會晤的細節？

汪文斌回應，王毅與蘇利文之間保持戰略溝通，是中美兩國元首達成的重要共識。在新一輪會晤當中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。