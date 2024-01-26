心臟無導線節律器自費需40多萬 「這醫院」助申請全額補助還免開刀

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屏東81歲陳姓婦人近日出現心跳過慢問題，醫師評估要安裝心臟節律器，但因長期洗腎等因素，不適用傳統節律器導線，需裝置新型「無導線節律器」，不過自費金額高達40多萬，令患者一度卻步，幸東港安帶醫院協助申請健保全額給付，加上是免開刀手術，讓陳婦能安心休養。 東港安泰醫院指出，陳婦有高血壓、心臟病病史及長期洗腎，近日洗腎時護理人員監測到陳婦的心跳過慢，有時甚至每分鐘不到40下，並且有頭暈及全身無力的症狀，便建議陳女士就醫治療。

而經安泰醫院心臟內科醫師林玟辰診斷，並安排12導程心電圖檢查及24小時連續心電圖檢查後，發現陳婦心跳過慢甚至有長達3秒沒有心跳的狀況，因此向陳婦建議安裝心臟節律器，以維持心跳正常。

但因陳婦是長期洗腎患者，左手有動靜脈廔管，且血管攝影發現右鎖骨下靜脈有明顯狹窄，所以無合適的血管通路可以放置傳統節律器的導線，為此，醫師建議陳婦裝置新型「無導線節律器」。

林玟辰指出，目前該款節律器若自費裝置，費用高達40多萬，為減輕患者及家屬負擔，他協助申請健保事前審查，順利獲得全額健保給付裝置「無導線心臟節律器」，目前手術成功，術後患者也感覺症狀明顯改善。

林玟辰說，傳統心臟節律器包含電池及電極導線，導線經由靜脈放置在心臟內部，並在胸前鎖骨下方劃開約5公分的傷口將電池放置其內，除了要注意比較常見的併發症，如氣胸、傷口出血、血腫及感染問題，患者也會有異物感不舒服且活動受限制。

至於新型「無導線心臟節律器」，林玟辰說，傷口位於鼠蹊部約1公分大小，經由導管放置於心臟內部，免開刀，傷口小復原快，術後的照護也輕鬆，且患者日常活動較不受限制，對病患來說是不錯的選擇。