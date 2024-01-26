POCO X6 系列上市 狂暴引擎2.0吸引遊戲玩家目光

以高CP值受到喜愛的POCO正式推出兩款全新X系列智慧型手機：POCO X6 Pro 和 POCO X6，萬元初頭就有旗艦級的性能、豐富的外觀選擇，並有3鏡頭設置，受到年輕族群關注。 POCO X6 Pro有黑色、灰色、黃色共3種顏色供選擇，12GB+512GB 定價為1萬999 元，POCO X6 提供黑色、藍色、白色3種顏色選擇，12GB+256GB 定價為7999 元；將於1月26 日起於小米商城 mi.com、POCO商城 po.co、小米之家直營店、蝦皮商城 POCO 官方旗艦店、PChome 24h 購物 POCO 旗艦館、momo 購物小米官方旗艦館、遠傳 friDay 購物與 Senao Online 神腦生活全面狂飆開賣，購機即享總價值800元左右的加值服務，包含免費 YouTube Premium 試用 2 個月（價值398 元）以及 LiTV 電視頻道餐 30 天會員服務（價值250 元）；1月26日晚間8點至小米商城 mi.com 收看直播，有機會拿限定好禮；直播期間購機，限量贈 Xiaomi Tritan 水杯，2月5日前購機，額外再贈限量「小米迷你雙肩包」（價值165 元)，購機再享免單機會，共會抽出3名幸運得主，2月29日前通過學生身份驗證，購買POCO X6 Series 再享95折。 剛推出的POCO X6 Pro 和 POCO X6 皆採用最新的處理器，其中 POCO X6 Pro 更是搭載最新聯發科天璣 8300-Ultra，安兔兔跑分高達 1,464,228，創下 POCO 機型的高分紀錄。能有這樣的表現，主要關鍵之一在於開發團隊專為玩家推出的「狂暴引擎 2.0 」（WildBoost Optimization 2.0），它能徹底釋放旗艦晶片組、RAM和存儲以及大電池電量，滿足重度遊戲玩家的需求。 雖然是萬元左右的價位，但POCO X6 系列皆配備6.67 吋CrystalRes 1.5K Flow AMOLED 螢幕，即使在明亮的太陽光下玩遊戲或者追劇，也能呈現流暢逼真的動作和鮮豔的色彩，並且都具備 PWM 護眼功能，也搭載螢幕下指紋解鎖功能，提供全面螢幕享受。其中 POCO X6 Pro 更採用極窄邊框設計，螢幕占比高達 94%，為玩家提供 120Hz 絲滑流暢螢幕體驗。電量方面，POCO X6 Pro 和 POCO X6 分別配備 5000mAh和5100mAh的大電池電池，支援 67WTurbo Charging快充技術。 大多數人在意的拍攝功能，POCO X6 系列都配備了 6400萬畫素3鏡組，並且支援 OIS 光學防手震，它還進一步添加了過去旗艦機才擁有的運動抓拍和運動追蹤功能。另外配備超廣角跟微距鏡頭，800萬畫素的超廣角鏡頭，可輕易捕捉廣闊的風景、團體照，而第三顆微距鏡頭則可用來捕捉細微事物，特寫花卉、昆蟲。所有拍攝介面都支援拍照濾鏡，同時新增的復古和風景濾鏡，滿足年輕世代在社交媒體上的使用需求。