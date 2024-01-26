歷史新高 中市2023年第四季經濟指標持續奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部公布2023年第四季統計資料，台中相較2022年同期，共計12項經濟指標奪下六都第一，為2019年統計以來最佳成績！台中市政府經濟發展局26日表示，無論是商業登記或公司登記，在家數及資本額，都有顯著提升，顯示台中整體經濟環境及商機可期，不僅小型商家對創業更有信心，大型公司投資也穩健成長。

經發局長張峯源表示，相較2022年第四季，台中市2023年第四季商業登記家數成長5,364家，成長率4.21％；商業登記資本額成長11.83億元，成長率5％；公司登記家數成長3,956家，成長率3.48％；公司登記資本額成長率5.82％。

觀察2023年第四季的商業登記概況，家數及資本額前三大行業均為批發及零售業、營建工程業、製造業；而2023年第四季的公司登記情形，家數以製造業、營建工程業、專業科學及技術服務業居前三大；資本額則同樣以製造業居冠，金融及保險業及不動產業，分居第二、三名。

張局長指出，據經濟部統計，全台零售業2023年度營業額達4兆5,760億元，創歷年新高，而台中接連以「鍋烤節」、「台中購物節」打造節慶商機，年底接續以聖誕節、跨年演唱會等重磅活動，刺激消費，助攻「慶典經濟」發威，帶動商業登記明顯成長。

另台中市各大百貨零售業皆開出銷售紅盤，如新光三越第13度蟬聯全台百貨店王，與大遠百2023年度業績，分別以258億元及214億元，續寫新頁，加上三井LaLaport，及「七期誠品生活480」加入營運，整體大台中百貨零售市場，可望正式突破千億元大關。

張局長說，台中做為製造業重鎮，投資台灣三大方案台中家數，截至2024年1月累計已達291家，維持六都第一，業者都是來自各領域的隱形冠軍，包括位於梧棲瞄準潔淨綠能新市場的「安能複材科技」，投資設備產製風機葉片大樑及高壓氫氣瓶躋身離岸風電國家隊，以及扮演工具機關鍵零組件、擁全球最完整磁性應用工具大廠「儀辰企業」，也不斷加碼建廠及智慧化產線。還有位於南屯，以首屈一指的特殊壓頭技術，打進歐美國際化妝品大廠供應鏈的「楓荃公司」，也斥資建新廠及智慧管理系統。

另外，自2020年至2023年新登記工廠家數累計4,839家，在市府積極輔導工廠合法化的努力下，自2021年6月「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布至2024年1月25日止，台中目前已核定15家用地計畫書，展現全國第一的高效率。

經發局說明，據內政部統計，台中2023年1至11月「核發建照總樓地板面積」達528萬平方公尺。其中「辦公類核發建照總樓地板面積」相較2022年同期成長55萬平方公尺，而「核發建照總樓地板面積」，及「辦公類核發建照總樓地板面積」2項數據，也均為六都第一，展現台中商業辦公市場的蓬勃潛力。

經發局表示，台中深厚的產業底蘊與優良的投資環境，潛藏許多隱形冠軍，為提供在地業者完善的國際展銷平台，市府加速興建台中國際會展中心，工程進度已超過9成，預計2024年完工、2025年營運，加上綠美圖、水湳轉運中心、台中巨蛋等重大建設相繼投入，投資環境將更形完善，盼攜手產業打造「宜居富市」的美好台中。（臺中市政府經濟發展局廣告）