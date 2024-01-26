連6年獲泰國米其林推薦 帕泰家進駐義享時尚廣場

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一向以提供豐富餐飲選擇而廣受美食饕客愛戴的義享時尚廣場，在28日又將迎來蟬聯6年米其林推薦，以韓式餐廳稱霸全台的豆府餐飲集團旗下泰式料理品牌「帕泰家」，正式進駐義享時尚廣場7F，並推出濃郁甜蜜的香蕉麻吉煎餅作為獨家開幕獻禮，喜愛嚐鮮的民眾可千萬不能錯過。

「帕泰家」進駐於義享時尚廣場7F，泰國品牌名字Baan Phadthai取自泰文「家」（Baan）和「河粉」（Phadthai），泰國原文為「河粉的家」，從2018起連續6年獲得泰國米其林必比登推薦，是泰國當地非常知名的餐廳，由豆府餐飲集團引進後，同樣深受國人喜愛，其中最受消費者推崇的就是有著泰國國民美食之稱的「泰式炒河粉」，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，透過精準的火候翻炒帶出獨有的風味層次，上桌後淋上檸檬提味，充分利用酸、辣和鹹的結合，讓香氣刺激味覺甦醒，只要一口就會愛上！而CNN Travel（2007年）所票選出的世界50大美食裡中，排名前十名的泰式料理，像是冬蔭功海鮮湯（第四名）、泰式炒河粉（第五名）、涼拌青木瓜（第六名），在《帕泰家》都吃得到。

該店還有其他泰國餐廳吃不到的經典美味，例如「帕泰家甘藍手卷」源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），將口感柔軟細膩的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與主廚特調的羅旺醬料一次捲起，一口就可嚐到爽脆口感和獨特的清新香氣，讓人一吃上癮；泰國街頭常見的「椰子冰淇淋」，則是將新鮮椰子製成口感甜而不膩的冰淇淋，融入甜點主廚巧思與創意，以米香的酥脆增添口感，碎花生香氣提味，香蘭糯米增添風味層次，最後澆淋上香甜又濃郁的椰奶，視覺感和美味感一次呈現。

而泰式料理中的靈魂角色莫過於白飯，帕泰家的白飯採用嚴選泰國茉莉香米，煮飯的每一個步驟都相當嚴謹，先將泰國香料三寶熬煮成南洋香料水，再將洗淨的茉莉香米，加入等比例的南洋香料水，再放入新鮮香茅一起蒸煮。開鍋後，香茅氣味四溢，米飯粒粒分明，吃起來鬆軟又香甜，只要一口就讓人食慾大增。除了單點外，帕泰家也針對白飯控貼心推出續飯服務，每碗只要再加10元（香茅飯原價28元），就可以無限續飯。

全新推出的「蕉葉酸辣烤魚」，其獨有的酸香風味，搭配香茅飯最適合不過，嚴選鱸魚先以主廚特製泰式醬汁醃至入味，再舖上香茅段一起燒烤。烤後清新香茅和酸香辣味合而為一，恣意在空氣中飄散，讓人忍不住猛吞口水，迷人的橘紅色醬汁均勻滲透至魚肉裡，酸辣帶勁的滋味不僅讓人欲罷不能，還會忍不住舉手再續一碗飯。

「泰味金沙海鮮」將泰式辛香料慢火煸香，再放入天鑽蝦仁、魷魚圈、干貝與鹹蛋黃快炒，直至每一種海鮮都吸附滿滿金黃醬汁，金沙獨特的鹹香滋味更能襯出海鮮的鮮甜味。對魷魚情有獨鍾的消費者，也可以挑選Q彈帶有嚼勁「泰味金沙魷魚」。

歡慶《帕泰家》進駐義享時尚廣場，自1月28日開幕當天起至2月2日止，凡點組合套餐即可以98元加購有泰國國民甜點之稱的「香蕉麻吉煎餅」，原價188元直接下殺52折。而自1月28日起連續29天，只要兩人同行到帕泰家用餐還可領取「涼拌金沙青木瓜」料理兌換券。