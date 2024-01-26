FPAT舉辦CFP®／AFP 2024授證 台灣認證人數全球第二

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT）於1月26 日舉辦「2024 CFP®與AFP授證典禮暨頒獎典禮」，展現金融業界培育國際級理財專業顧問的努力成果。

臺灣CFP®認證人數近4千人 全球CFP®成長率與巴西並列第二

CFP®國際專業證照源自1973年從美國開始發展，在全球已有27個國家加入推動，根據國際理財顧問認證總會（FPSB）於去年最新公佈，截至2022年年底，全球CFP®人數達213,002人，臺灣截至2023年年底，共3,949位專業人士已取得 CFP® 認證資格，成長率近7%，與巴西並列全球第二，在全球的評比名列前茅，足見臺灣在培育金融多元跨領域專業人才的努力，尤其是銀行與保險業，積極培育CFP®與AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方面的理財計劃。

FPAT理事長黃崇哲致詞表示，隨著臺灣民眾財富逐漸成長，金融管理需求殷切，CFP®證照的需求與日俱增，CFP®認證不僅代表全球理財規劃最高標準，也象徵專業知識與道德操守的保證。

國內統計至去年年底，多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，至今累計的教育訓練人次已經超過6萬5千人次，近四屆新科持證人破千人，其中國內新取得CFP®國際專業認證計有814人，取得AFP專業認證計有363人，以近幾年取得CFP®及AFP人數成長的速度，顯示銀行、保險與證券機構，不僅有包班授課、補貼教育訓練費用，部分更跟進美國做法，對於取得CFP®證照員工提供加薪鼓勵，以提升員工全方位理財規劃的綜合實力；此外，南山人壽積極培養CFP®及AFP顧問人才，新科持證人數居冠，中國信託商業銀行在總認證數上表現亮眼，CFP®持證人數及CFP®新科持證人數為金融業第一，國泰人壽共有482位CFP®及AFP持證人，為保險業最高。

各大金融機構鼓勵促CFP®及AFP飛速成長

後疫情時代，民眾生活型態改變，搭配ChatGPT展開的生成式AI浪潮，金融服務面貌將可能由「實虛整合」進一步替換，反客為主而形成「以虛帶實」，也就是實體的金融服務可能轉換為線上服務的輔助，一個專業的理財規劃顧問，除了自身專業外，也需與時俱進，本次新科持證人中，還有來自會計師、科技業等優秀人才跨界而來，顯示隨著民眾對專業理財規劃的需求提升，吸引更多元的人才加入高資產管理市場。

後疫情時代 AI浪潮席捲 更顯理財顧問專業價值

由國際勞工組織（ILO）發布「2024 年世界就業與社會展望」報告預測，全球經濟成長放緩、地緣政治緊張情勢、通貨膨脹等因素，今年全球失業人數將增加200萬人，隨著各國經濟陸續從新冠疫情中恢復，經歷短暫的成長之後，整體勞動生產力成長迅速回到過去10年的低速水準，因此，具有專業的CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）國際理財規劃顧問，與AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問，更能在這浪潮中脫穎而出；FPAT提供完善講座與課程輔導（包含與各大教育訓練機構合作)、持證人查詢2.0系統建立、持證人社群交流群（如：多媒體社群）等一系列成熟的運作，幫助持證人提升專業能力，培養優質的服務品質。

FPAT理事長黃崇哲提到，FPAT成立20年來，遵循FPSB的發展框架，致力推動認證人數成長、夥伴關係的合作、認證標準的強化與品牌價值的提升，陪伴台灣發展成為世界財富管理的重鎮，孕育出近4千名的CFP® 顧問，透過持續進修課程、紀律道德的強化、國際活動的交流等，透過品牌的行銷推廣，讓CFP®持續代表全球理財規劃「最卓越」的認證；鼓勵並期待更多的AFP持證人能更進一步接軌國際的潮流，挑戰更上層樓的認證，成為一個全方位理財的專業菁英，共同加入國際理財認證顧問的大家庭，幫助社會每一個人提升生活幸福感，一起「活在當下，規劃未來 （Live your Today. Plan your tomorrow）」！

國際勞工組織（ILO）：全球就業市場表現將小幅下滑

參與國際 讓世界看到台灣CFP®的能量