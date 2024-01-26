台灣史前館、卑南遺址公園 寒假活動一次看

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國立台灣史前文化博物館寒假期間推出許多精彩活動，包括＃NMP你的旅遊頻道、NMP秘寶大解密、探索學習體驗暨Fun手作DIY活動，卑南遺址公園推出憑石礫生活撒網下水到卑南、探索解謎戳戳樂、樂陶陶彩繪時光等系列活動，歡迎大家2月7日前到史前館走走。

史前館康樂本館語音導覽趣探索＃NMP你的旅遊頻道收費體驗活動，親子觀眾以語音導覽機搭配探索地圖，在史前館展廳完成地圖解謎、景點拍照、打卡探索等任務，完成後即可獲得轉珠好禮抽大獎的機會。期間限定「NMP 秘寶大解密」活動每日限量登場，走訪3大展廳(台灣史前史廳、南島廳、台灣自然史廳)，透過解開寶盒中的任務，了解台灣3萬年來的故事。

深受親子喜愛的探索館，寒假期間2F探索體驗區每日開放2場次（上午場10：30、下午場14：00），憑入館門票可於開放場次內登記，亦可先至線上預約。Fun手作付費DIY活動，讓大小朋友發揮創意恣意彩繪，將最具價值的紀念品帶回家。

卑南遺址公園搭配乘風破浪到澎湖特展於寒假期間推出2024龍年開運特輯憑石礫生活系列活動。「乘風破浪到澎湖」特展主要呈現台灣西南部地區自新石器時代早期以來跨島交流的情形。1／27(六)將辦理《撒網下水到卑南》3場次的特展導覽和捕魚體驗活動。寒假期間限定《探索解謎戳戳樂》共學探索活動，6 - 12歲學童及親子凡開館日購票入館參觀即可參加。