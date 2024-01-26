工具機繞道流向俄羅斯？ 機械公會籲會員勿觸國際規範

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蔡政府擴大台灣工具機銷俄羅斯出口管制，最近市場盛傳傳台灣工具機經第三地流入俄羅斯軍工業，不只台灣工具機暨零組件公會擔憂有業者誤踩紅線，導致台灣工具機整體出口受阻，25日發聲明，籲請會員廠商遵守戰略性高科技貨品（SHTC）及輸往俄羅斯高科技貨品清單等管制措施。台灣機械工業公會26日也呼籲會員廠商要遵守政府出口規定及善盡調查責任，以避免誤觸國際相關制裁規定，影響自身權益與國家產業形象。

台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，政府擴大管制台灣工具機出口至俄羅斯，對限制工具機外銷俄羅斯政策之前接到訂單的廠商影響很大，希望政府對受影響業者提供補助措施。他建議，出口至俄羅斯受影響的工具機廠統計限制出口年銷往俄羅斯每年實績，政府設法提供低利融資貸款，讓業者得以喘口氣，直到俄烏戰爭結束兩年後才開始還款。

魏燦文指出，廠商很難掌控最後買主或最終去處，廠商一旦對土耳其、杜拜等國家訂單有疑慮，要設法請進口代理商寫切結書，善盡企業告知買家不要轉賣的責任。

機械公會26日表示，俄烏戰事開始以來，機械公會持續配合經濟 部國際貿易署公告更新「戰略性高科技貨品清單」與「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，並積極邀請本會廠商參加宣導說明會與配合政府出口規定。

機械公會指出，隨著管制範圍擴大，機械公會配合政策隨時更新最新資訊，並且發函提醒會員廠商遵守政府出口規定及善盡調查責任，以避免誤觸國際相關制裁規定，影響自身權益與國家產業形象。

機械公會表示，近日媒體報導，台灣工具機業疑似經土耳其等路線，流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所乙事，機械公會再次呼籲會員廠商，務必遵守政府對俄出口管制措施並善盡調查義務，並且提醒經銷商與代理商勿轉賣至兩俄，以及禁止使用於軍武用途，以維護台灣工具機企業權益與產業形象。

機械公會指出，媒體報導當中提及台灣工具機銷往土耳其市場之增加，疑為轉賣至俄羅斯與白俄羅斯之論述，本會認為容易誤導讀者並有需再詳細查核之必要。土耳其近幾年都是台灣工具機出口重要市場，分析過去6年資料，2018年台灣工具機對土耳其出口成長11.7％，2019年出口下滑43.3％，2020年再大幅成長82.1％，2021年持續增長46.2％，2022年雖俄烏戰爭爆發，台灣工具機對土耳其出口年成長 5.4％，2023年出口年增長13.9％。觀察此數字，並非異常增高，依台灣工具機業者長期在土耳其市場的耕耘，此增長幅度應屬在合理範圍內。

機械公會表示，台灣工具機業者多為中小企業，且約八成均仰賴出口市場，客戶也多為經銷商與代理商，對於最終使用客戶與使用情境，雖已盡力查核但現實上無法百分之一百保證與掌握流向。機械公會除不斷提醒會員廠商，務必遵守政府對俄出口管制措施，並善盡詳實調查義務外，會員間也積極商討如何避免與管控風險，防止觸犯國內與國際規範。

機械公會指出，機械公會也呼籲政府相關單位應給於業者支持與協助，不論在營運管理或者市場開拓，讓台灣工具機業者能順利渡過因俄烏戰事衝擊，與全球升息通膨導致經貿採購保守的產業低潮期，協助廠商因應國際挑戰，以維持我國工具機產業於國際之商譽與競爭力。

機械公會強調，台灣產業多為出口導向，易受國際議題所影響，期盼俄烏戰爭早日落幕，地緣政治緊張狀態獲得紓解，全球經濟早日回溫，經貿秩序加速回復，企業方可真正迎來春燕。