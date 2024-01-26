陳盛沺：瑞智拚2成成長 聲寶營收非破百億不可

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聲寶集團26日舉行旺年會，聲寶總裁陳盛沺表示，瑞智（4532）今年拚2成成長、聲寶（1604）拚1成成長，聲寶營收非破百億不可。他並指出，今年經濟相對不景氣，在政府持續推動節能補助政策下，國產平價產品相對更有競爭力，以冰箱和空調為成長主力，在台南廠產線完成後，也會增加一些洗碗機、紅酒櫃、醫療用冰箱等小眾市場商品，以平價策略切入。

去年聲寶營收約89億元，與去年持平，相較於家電業營收普遍衰退，表現相對亮眼，聲寶也發出平均2.2個月年終獎金，瑞智年終獎金平均為2.8個月。

陳盛沺表示，龜山舊廠區規劃打造興建3萬坪的物流園區，其中第一區興建4,000坪的物流倉儲已找到租客，預計今年底完工，第二區第一季開工，以全區3萬坪推估，全區開發完成後望每年提供3億元租金收益，換算能提供每股1元的穩定獲利。

而去年決定處分的東源物流土地，陳盛沺表示，目前工業用地愈來愈夯，目前有一、二組買家，但惜地如金，並不急著賣。至於去年底標下台南安平地上權土地，預計投入20多億元，興建300多戶、只租不售的「橘青春」銀髮住宅，其中一部分會規劃分時住宿的旅館，同時也會規劃日式料理「莞固和食」大店、聲寶家電營銷中心，以及打造台灣首座家電博物館。

陳盛沺表示，烏俄戰爭結束後目前看來，中國比較有獲得重建商機，瑞智精密在這二年產品精進、控管成本下，過去是訂單在追產量，今年則是產量在追訂單，上半年產能及訂單都幾近滿載，全年毛利率預古會維持在15％健康的水位，今年瑞智的成長速度會很快，幅度會大於聲寶。