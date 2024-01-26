供應鏈回復正常 和泰車老董：車市重回激烈競爭

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車商龍頭和泰汽車今日舉行尾牙，董事長黃南光致詞時表示，2023年受惠於供應鏈回穩，品牌得以持續消化訂單，加上買氣旺盛，銷售熱絡，今年汽車供應鏈已回復正常，各廠牌也將陸續導入全新的車款，台灣的汽車市場將回歸激烈的競爭型態。這也是和泰車首度表態疫情因素全數消除。

黃南光指出，回顧2023年，全球性的通膨升息 與 地緣政治的緊張局勢，為台灣經濟帶來了負面的衝擊。所幸 汽車市場 受惠於供應鏈回穩，品牌得以持續消化訂單，加上買氣旺盛，銷售熱絡，使得全年總市場一舉超過47萬6千台，寫下近18年的新高紀錄。

和泰汽車旗下TOYOTA不僅 蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍Corolla Cross、RAV4以及Town Ace更是榮登全台 前三大的熱銷車款，加上新發表Yaris Cross的助攻，全年登錄台數超過了12萬9千台。

豪華車方面LEXUS，則是在RX、NX 等強勢商品的帶動之下以全年超越3萬台的登錄台數 榮登豪華車市場冠軍，更創下豪華車市場 單一品牌的年度最高銷售紀錄。TOYOTA和LEXUS全年合計登錄 15萬9,175台，除了創下公司歷史的新高，更是連續22年稱霸台灣車市的龍頭寶座。

在商用車方面，雖然市場受到景氣下滑的影響，買氣不如預期，但憑藉著完備的商品線以及韌性十足的販賣實力，HINO 3.49T以上的商用車全年登錄超過七千兩百台，市佔率達百分之36.4， 贏得商用車銷售冠軍三連霸。

售後服務方面，和泰汽車近兩年積極推動社區保修站的成效逐漸顯現，在全台佈局92個保修站的帶動之下，TOYOTA全年的總服務台數 超過230萬台，服務收入 也因此創下歷史新高。另一方面，在MaaS業務的推展上，除了多元佈局創新服務 滿足顧客的各項移動需求，更進一步 以新開發的【去趣】平台，整合集團的MaaS服務，打造出 移動生態系。

黃南光強調，展望今年，汽車供應鏈已回復正常，各廠牌也將陸續導入全新的車款，台灣的汽車市場，將回歸激烈的競爭型態，可以預期今年將會是充滿挑戰的一年，然而他依舊充滿信心，相信各位能持續發揮「Think Amazing、Do Amazing」的精神，積極的迎向挑戰，再次締造佳績。