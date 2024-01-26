期貨最新報價 1／26期交所夜盤行情

01/26(五)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天18時47分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為18,013點。
2.盤後時段電子期024今天18時36分(較開盤參考價) 上漲0.95點，為917.25點。
3.盤後時段小電子期024今天18時47分(較開盤參考價) 上漲1.25點，為917.55點。
4.盤後時半導體30期貨024今天18時18分(較開盤參考價) 上漲13點，為5,109點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨034今天18時14分(較開盤參考價) 上漲0.15點，為136.25點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時48分(較開盤參考價) 上漲35.00點，為38,127點。
7.盤後時段美國標普500期034今天17時45分(較開盤參考價) 上漲8.00點，為4,909點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時49分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為17,542點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時49分(較開盤參考價) 下跌7.50點，為4,406點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天17時49分(較開盤參考價) 上漲68.00點，為7,619點。
11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,674點，（今日無成交）。
12.盤後時布蘭特原油期貨034今天18時09分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為2,557點。
資料來源：台灣期貨交易所