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期貨最新報價 1／26期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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01/26(五)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時47分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為18,013點。

2.盤後時段電子期024今天18時36分(較開盤參考價) 上漲0.95點，為917.25點。

3.盤後時段小電子期024今天18時47分(較開盤參考價) 上漲1.25點，為917.55點。

4.盤後時半導體30期貨024今天18時18分(較開盤參考價) 上漲13點，為5,109點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨034今天18時14分(較開盤參考價) 上漲0.15點，為136.25點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時48分(較開盤參考價) 上漲35.00點，為38,127點。

7.盤後時段美國標普500期034今天17時45分(較開盤參考價) 上漲8.00點，為4,909點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時49分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為17,542點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時49分(較開盤參考價) 下跌7.50點，為4,406點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天17時49分(較開盤參考價) 上漲68.00點，為7,619點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,674點，（今日無成交）。

12.盤後時布蘭特原油期貨034今天18時09分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為2,557點。

資料來源：台灣期貨交易所

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