醫院評鑑結果年前出爐 王必勝：新評鑑標準初稿2年內完成

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衛福部著手規劃醫院評鑑改革，將討論是否打開醫學中心家數上限。民間團體擔心，台灣依人口估算，僅需要12家醫學中心，未來家數變多，將增加財務負擔，令保費調漲時間提早到來。對此健保署試算，目前給付的項目中，最大差異在病房費、護理費等，若區域醫院升格醫學中心，每家醫院將新增5000萬～1億健保支出。衛福部今也宣布，所有層級的醫院評鑑都要重新檢討，預計2年內提出新評鑑標準的「初稿」，試評後再上路。

衛福部長薛瑞元表示，醫學中心家數上限是否取消，還在研議中，同時伴隨的還有評鑑的「翻修」議題。醫學中心評鑑基準有3個，包含醫學中心、教學醫院，以及醫學中心任務指標，這些標準從SARS時代就已訂定，20幾年來都未改變。

薛瑞元指出，國內許多醫院都很認真，想要達到醫學中心的品質，大家都很努力，造就的結果是成績越來越趨近，差異變小，因此衛福部只好用家數來限制。未來醫學中心的評鑑，衛福部希望能有進一步的鑑別度，朝向提升品質的政策邁進。

對於打開上限對健保財務、民眾負擔的衝擊，薛瑞元表示，雖然有意爭取醫學中心者的差異變小，但是和其他醫院相比，仍然有差距，非醫學中心的任務也不同。「老實講我們基準改變，只會越來越嚴，不會越來越鬆」。這一輪的醫學中心評鑑不受影響，至於新標準，預計在2年內把初稿訂出，待初稿出爐後，也會先進行試評再上路。

健保署長石崇良表示，醫學中心在健保給付上與其他層級醫院的差異已經非常少，最大的差異在每日病房費和護理費。未來若醫學中心上限打開，也是區域醫院會先爭取升格，根據試算，一家區域醫院升格醫學中心後，健保新增的支出約介於5000萬～1億之間。

衛福部次長、評鑑改革小組召集人王必勝表示，改革小組已在12月15日開過第1次會議，今午則召開專家會議，討論評鑑改革的利弊得失，包括醫學中心家數上限要不要開、部分開還是完全不設限，以及開放後對醫療生態構成的影響等進行討論。衛福部接下來也會看看有沒有什麼地方改革幅度大、需要修法，比如健保相關給付的連動，都整個「掃一遍」，要花許多時間。

王必勝表示，所有層級的醫院評鑑都要重新檢討，新版評鑑標準的初稿一定會在2年內完成。至於本次的評鑑結果，王必勝預計27日向薛瑞元報告，後續將由薛瑞元親自公布，年前就會出爐。