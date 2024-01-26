「同興協記」社區經營貼心 住戶好窩心

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「不只把事做對，更要把事做好，看不見的地方也要用心」，台中在地建商「同興協記」，以認真打磨每一棟作品聞名，25年來始終堅守職人的頂真精神，因時因地制宜的專業態度，PMG（務實Pragmatic、Modern時尚、Green自然）為理念，賦予個案專屬的建築個性，由裡到外維護居者的生活品質，「美的IN同興協記」是核心價值，也是企業責任。

北屯水湳經貿園區旁、以新落成的「好樣」為例，景觀公設執行過程經歷許多波折，如：斜度不一的大廳天花板、立體弧線休憩座椅、鋼構樹屋、人行步道上的曲面花台，即使施工不易，仍在每個環節處處把關，不因原物料上漲、營建業缺工而任意修改材料與設計，把持誠信負責的原則。

相同的心意也呈現在社區營造上，「好樣」落成後舉辦了社區園遊會，邀請住戶們一起同樂，逛逛市集、認識好鄰居，現場還有設計總監潘正為大家進行公設導覽，用「沉浸式體驗」帶領住戶深度了解社區，落實對家的想像；這份對社區營造的用心，引起相當好的迴響，同興協記建設日後將會持續推動。

同興協記建設新案「DE左岸」，位民權路、柳川畔，是市區難得一見的精華區。州廳、柳川、國美館，串連起園道景觀、文化地標、交通建設、名校聚落，環境怡人，滿足許多專業人士對居住質感的要求。國美館光譜效應，帶動中西區發展，造成一地難求、新建案詢問度高居不下的盛況，房價相對親民許多的民權路柳川一帶，順勢成為焦點。

「DE左岸」一層四戶、戶戶角間，27至37坪規劃，從外觀到空間皆為該區帶來耳目一新的風貌，令人驚艷；為了回饋購屋者熱烈反應，「DE左岸」首付50萬起即能輕鬆入手，進住市區最宜居的門牌。同興協記2024開春於南區大慶站附近，推出2房3房新案，後續走向值得關注。