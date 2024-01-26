戰勝碳焦慮！台灣碳資產攜手緯創軟體共同打造ESG服務艦隊

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緯創軟體(4953)董事長蕭清志、台灣碳資產(股)公司董事長張三河，今(26)日共同簽署策略合作備忘錄(MOU)，雙方將結合顧問服務、科技服務、再生能源及永續服務的優勢，攜手打造ESG服務艦隊，提供360度全方位的ESG解決方案，協助企業戰勝碳焦慮、擁抱市占率。

蕭清志董事長表示，ESG是企業發展不可或缺的一環，鑑於ESG趨勢逐漸受到全球關注，緯創軟體也持續完善生態圈、強化夥伴關係，並尋找運用軟體或數據創造價值的合作機會。相信這次的合作將能拓展未來ESG商機並深化客戶服務，進一步提升緯軟在ESG領域的數位創新地位，實現企業界對環境保護(Environment)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)的『資訊創新』發展。

張三河董事長表示，台灣低碳集團深耕多年，擁有超過15年的太陽能光電經驗，關係企業台灣碳資產公司以卓越的管理能力，整合再生能源開發、綠電轉供服務、電動車智能充電及管理、碳排放診斷及管理、國內外碳權開發及資產服務，協助企業一站式解決碳焦慮問題。本次與緯創軟體的合作，發揮資通訊技術結合永續管理服務的創新價值，兩家公司的專業皆已受到市場肯定，相信此次雙方強強聯手，將能為產業發展及社會環境做出積極貢獻。

緯創軟體與台灣碳資產公司深信，淨零與數位雙軸轉型是台灣維繫國際競爭力的關鍵，ESG服務艦隊結合跨產業的資源與知識力量，將以科技、創新協助企業邁向永續，建構「綠色科技服務」新典範。

台灣碳資產自成立以來，在永續服務領域經營有成，2023年榮獲台灣永續能源研究基金會 (TAISE)亞太永續行動獎金獎，以及台灣永續行動獎銀獎的肯定，旗下BEGIN智能充電平台於2022年獲得中華民國資訊軟體協會「金漾獎創新商模」，至今已是台灣前五大EV充電運營商。

台灣碳資產與緯創軟體攜手共組ESG服務艦隊，代表台灣碳資產公司在經營能力、ESG服務能力與專業受到優質夥伴的信任，此次的策略合作讓各自的永續服務能力向上提升，同時進一步向外拓展ESG的商機，提供客戶全方位的ESG服務方案。