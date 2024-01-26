高雄「年貨大街」起跑 搭年貨公車抽新春福袋

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農曆春節將至，作為年貨大街的三鳳中街，成許多民眾過年前必去採購聖地，高雄市交通局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，推出「年貨公車」系列活動，除打造年節氣氛外，也推出抽獎活動，有機會為抽種年菜加菜金。

交通局表示，三鳳中街鄰近臺鐵三塊厝站外，周邊公車路線有60覺民幹線、69小港幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等多條公車路線行經，搭配現正熱賣的399TPASS通勤月票搭乘公共運輸前往，可以省去停車、塞車困擾。

交通局長張淑娟表示，三鳳中街是高雄市區也是南部最具代表性的年貨大街，也是民眾採買年貨的首選地點。為鼓勵民眾搭公共運輸辦年貨，這次特別與行經商圈周邊公車業者合作推出年貨主題公車，透過車內外布置龍年氣氛主題裝飾、車頭LED顯示「龍年搭公車，辦年貨」，讓民眾在採買年貨同時，也能感受濃厚的年節氣氛。

此外，交通局到「高雄火車站」、「捷運美麗島站」、「三民市場」等在地周邊發放限量春聯快閃活動，今天還在三鳳中街現場發放限量100名「龍會貫通一元小卡及春聯」，前30名還可以參加抽好籤送「鴻運大禮包」或「新春福袋」等精選好禮，粉絲專業還有「年年有餘加菜趣」活動，只要於活動頁面Tag好友達成指定條件，就有機會抽中最高價值300元的「好禮加菜金」。