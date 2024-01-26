門外漢遇佛心農友 他種出全國冠軍小果番茄

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彰化縣花壇鄉民唐烱凱，10幾年前因車禍重傷後返家休養，並在家人鼓勵下從倉儲管理轉行務農，他雖是農業門外漢，卻幸運遇兩名番茄冠軍的農友不藏私傾囊相授，加上自己不斷苦心鑽研，不但成為農事評鑑會的常勝軍，還拿下全國優質設施小番茄競賽冠軍，為自己的人生拿下逆轉勝。

今天花壇鄉農會於唐烱凱的凱哥開心農場舉辦冠軍小果番茄開園行銷活動，彰化縣長王惠美、花壇鄉農會總幹事顧碧琪、花壇鄉長顧勝敏、彰化縣農會總幹事張建豐等人都到場協助行銷，並邀請全國鄉親可以前來品嚐正當季的小果番茄。

王惠美表示，花壇鄉農會團隊認真協助農民，近8年該鄉農民種植的小果番茄在全國賽、縣級賽就獲得4次冠軍，今年在2023年全國健康優質設施小果番茄競賽中，更囊括冠軍、季軍、佳作，其中花壇青農唐烱凱勇奪全國冠軍，青農蘇錦坤拿到全國第3名；另外，青農梁烽政拿到全國佳作。

唐烱凱指出，他已種了10年的番茄，種番茄的秘訣没有別的，就是要用愛心及耐心每天觀察照顧它們。每天一大早5點多，他就會去巡果園，看每株的番茄有没有足夠的空間，有没有空氣可以流通，能不能照到陽光，照顧它們就像孩子般，每天讓小番茄纒身，就能種出很有的品質。

他說，他曾發生車禍重傷，回到家鄉休養後，一度感到很迷惘，不知道自己還能做些什麼，父母鼓勵可以試試種植番茄，也很感謝在花壇之前有2位番茄冠軍的農友不藏私傾囊相授，他才能拿下全國冠軍。

彰縣府農業處表示，目前小果番茄品種以市場接受度最高的玉女品種為主，1分地溫室產量大約5000斤，產量會受病蟲害及溫度氣候影響有所不同，由於環境、栽培方式的不同，所生產出來的風味也不一樣，香、甘、甜都集中於小小一顆內，糖度都在12度以上，並且符合蔬果安全標章資格。