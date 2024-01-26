「愛的韌性-幸福網羅」成果展 明昌國際攜手「心善淵」推企業責任及永續發展

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精密工具大廠-明昌國際創辦人張秋龍，退休後投身社會公益，成立「台中市心善淵公益協會」，2023年與公益團體自律聯盟攜手策劃第一屆「愛的韌性-幸福網羅」徵選計畫，提供獎勵贊助金給解決台中地區社福需求的團隊。如今，8家獲選的社福團隊在不同領域提供的解決方案，在台中市民生路老宅56-3舉辦成果展，今（26）日起正式開展。

「愛的韌性-幸福網羅」以展覽形式，透過文字、影像的敘事，以及美食試吃、主題短講等體驗，8家獲選社福團隊的展示成果內容，涵蓋「逐漸老化的台灣」、「女性的求職挑戰」及「守護多元的脆弱」三大主題，即日起在日治時期的台中州廳官員宿舍（民生路老宅56-3）展出。

今日開展典禮，包括台中市政府經發局副局長李逸安、工策會總幹事黃于珊等應邀出席，多家參與慈善計畫的企業，包括台灣櫻花（9911）副董事長林有土也出席共襄盛舉。

「愛的韌性-幸福網羅」有三個組題，一是「變老」，壹零玖伍文史工作室透過中文教學、翻譯，協助外籍移工融入台灣生活；伯拉罕共生照顧勞動合作社提供全方位照護；數位人道協會運用遠端科技提升長輩健康觀念。

二是「性別」，台灣陽光婦女協會輔導婦女學習製作、販售米香產品；大雅區原住民生活教育協進會輔導媽媽們運用廚藝發展新事業。三是「脆弱」，台灣露德協會陪伴愛滋／非法物質使用者；蓮心自強服務協會以區域性即期食品網絡降低家庭支出；響響輔助科技協會協助溝通障礙者透過AAC輔具發聲。

台中市政府經發局副局長李逸安表示，明昌身為精密工具大廠，創辦人在事業有成之餘，投入慈善實踐夢想，落實ESG精神，是值得企業學習的對象。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，明昌國際是台中市「金手獎」得獎廠商，也是投資台灣方案的指標企業，非常樂見創辦人張秋龍與董事長張庭維父子檔，邀集各界企業人士共善，以國際級企業的規格投入公益事業的管理與成果發表，「希望做好工商服務，讓更多企業都賺錢，回饋社會，心善的力量循環。」

明昌創辦人張秋龍退休後投入慈善公益，但深感這股力道需要有系統並能更專注的發揮善款的有效應用，也能讓更多人一起加入持續性的善循環，因而在2022年末成立了「社團法人台中市心善淵公益協會」。

明昌國際董事長張庭維表示，企業挪出每年部分盈餘，並號召有志企業共同參與，讓公益善款透過專業經理人，更有系統性、目標、可持續性的，期望持續陪伴社福團隊，讓台中地區的生活更加美好，成為一座充滿愛的城市。本次展覽活動多元，包含公益單位自製美食試吃、主題短講等，歡迎大小朋友一同參觀，認識更多關於愛的故事。