美國政府採購商機大！貿協搭橋4月率團赴美推廣

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美國政府採購市場商機龐大，取得商機須符合貿易協定法規範（TAA），或取得聯邦總務署（GSA）供應商資格；外貿協會近期除辦理「美國政府採購市場規範與商機說明會」，吸引超過120家電子資通訊、公共工程顧問業者參加，並宣布4月率團赴美推廣，參訪政府標案相關單位及得標商，協助我業者開發美國安全科技應用市場。

貿協指出，拜登政府透過基礎設施投資和就業法案（IIJA）提供約1.2兆美元資金推動交通等基礎建設，降低通膨法案（IRA）則投入約4,370億美元，發展電動車、再生能源等產業並鼓勵於美國或盟國製造，且近年來對影像監控、電信設備等產地管制日益嚴格，去年底更進一步通過法案規範無人機產地。

貿協行銷專案處長李文鉦指出，許多業者有意跨入美國政府採購市場，但規範繁雜且諮詢費用高昂令人卻步，為此，貿協提供持續的輔導與資源協助，並就貿易協定法規範（TAA）說明解惑。

美國SAFE智庫創辦人及CEO Robbie Diamond 則分享美國重大政策推動背景，及美國總統大選結果可能牽動補助方向與對電動車產業的獎勵措施。

美國Federal Schedule顧問公司執行經理 Melody Giangreco則提示GSA供應商資格申請要點，另進一步以安全科技產業為例，依據產品服務代碼分析採購類別、重要業主與得標商、預算分布州別，同時解析美國交通部採購資訊，協助業者了解市場全貌。

貿協預計4月組「美國安全科技應用商機開發團」赴達拉斯、休士頓及拉斯維加斯等地拜會政府單位、標案業者與系統整合商，協助相關供應業者參與拓銷。