陸房市低迷！去年233家房企破產 這省最多

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中房網透過人民法院公告網，以「房地產」為關鍵字檢索，並剔除了重複分發企業、及非房地產企業的名單統計後發現，去年大陸全國約有233家房企公布相關破產文書。

從省域分布來看，浙江、湖南、廣東三省的破產房企數量居前三位，其中，浙江破產房企數量為36家，占全部破產房企的15.45％。此外，新疆和江蘇的破產房企數量也較多，上述5省累計破產房企數量超過去年內破產房企總量的50％。

整體來看，2023年破產房企主要還是以地方小微房企為主，且位於三、四線城市的企業居多，經營及專案覆蓋範圍不大。若與最近幾年相比，2023年房企破產數量已較往年有所下降。

據中房網此前統計的資料顯示，2020年有408家房企申請破產，2021年有343家房企申請破產，2022年破產房企數量下降到308家，2023年破產房企數量進一步下降至233家，房企的淘汰速度有所減緩。

另據房地產信用資訊平台即時資料顯示，截至去年12月31日，具有開發資質的大陸企業有約13.74萬家，以去年233家發布破產文書的房企數量來看，占比僅為0.17％，對行業衝擊效果有限。

在業內人士看來，個別房企的破產主要是經營惡化的結果，是經過市場殘酷競爭優勝劣汰後的自然選擇，同時也在一定程度身上有利於行業加速出清，所以應理性客觀看待。