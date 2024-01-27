紅海危機不斷 這中資航運公司逆勢開設周班航線賺機會財

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紅海區域局勢遲遲未緩解，越來越多的航運公司暫停運營紅海航線，改走非洲好望角。不過，近日一家名為海傑航運的大陸公司則投入多艘船舶，提供紅海區域內的周班服務。

海傑航運公告，從1月2日到2月10日，海傑航運將安排8班船，平均每週超過一班。根據其航線安排，上海港、寧波港、亞丁港、吉布地港等都是其班次的掛靠港口。為確保服務，海傑航運共投入10艘船、總運力32,750標準箱（TEU），可供應超過4.5萬標準箱的貨櫃供應。

為確保安全，海傑航運官網稱採取了多項安保舉措，包括中國海軍護航、商業武裝守衛等。海傑航運船隻甲板所有水密門等通道內部全部插銷鎖死，通過多項物理防禦措施防止武裝登輪。海傑航運提供的資訊顯示，去年12月1日～1月9日，海傑航運旗下共有4個班次順利經過紅海區域。

海傑航運是一家在新加坡註冊的公司。據其官網介紹，2023年2月海傑航運取得了國際班輪運輸經營資格證，專注於貨櫃運輸，業務主要涉及亞洲東部與紅海、地中海、北非主要港口之間的貿易運輸。

當前紅海局勢仍不明朗，暫停紅海航線的船公司也越來越多。據Flexport飛協博國際貨運平台資料，截至1月25日，約有562艘貨船，大約760萬個標準箱的運力（占全球運力的25％）正在繞道、將要繞道或已經轉向蘇伊士運河。而在近日，兩艘懸掛美國國旗的商船剛剛遭到葉門青年運動的襲擊，進一步給紅海航線的復航增添陰影。

選擇暫停紅海航線之後，繞行非洲好望角使得航線距離和航行時間、航行成本大幅增加，運價暴漲、貨櫃緊缺的情況也愈發嚴峻，全球供應鏈面臨挑戰。

基於此，船公司也在想辦法解決繞行。據中國航務週刊報導，赫伯羅特推出了一項新的內陸貨運解決方案。同時，這一通道將與從吉達出發的海上班輪服務連接。借此，赫伯羅特的航線可以避開紅海地區。

不過，這一運輸方案可承運的貨物有限。赫伯羅特表示，這一解決方案雖然不是最佳的方案，但是一個應急方案，可以為客戶提供更多的選擇。