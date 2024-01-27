鋰電池價格降至歷史最低點

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鋰電全產業鏈供需失衡，鋰電池價格已降至冰點。據鑫欏資訊最新數據，1月25日，磷酸鐵鋰方形動力電芯均價為每瓦時人民幣（下同）0.38元，三元方形動力電芯每瓦時0.475元，均較去年同期腰斬。鑫鑼資訊高級研究員張金惠表示，當前，鋰電池電芯價格已經來到歷史最低點。

鋰電池通常採用電芯－模組－電池包的組裝模式，電芯是組成電池包的最小單元。三元方形電芯和磷酸鐵鋰方形電芯為目前鋰電池的兩種主要技術路線。

上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師李攀認為，鋰電池電芯價格下滑的主因是核心原物料碳酸鋰價格的下跌。李攀指出，目前市場散單電池級碳酸鋰報價在每噸人民幣（下同）9.6～9.8萬元，相比去年同期47.75萬元的報價下滑了79.7％，跌幅巨大。

電池級碳酸鋰是製造新能源鋰電池的核心原料，主要用於動力電池的正極材料，在電池總成本中佔比約30％。這意味著碳酸鋰的價格波動能夠直接影響動力電池的整體成本。

碳酸鋰價格的暴跌主要由供需失衡導致。根據李攀先前預測，2024年大陸國內電池級碳酸鋰價格月均價預計維持在每噸7～9萬元的區間範圍，即目前鋰價仍有下行空間。

張金惠認為，碳酸鋰的供過於求是鋰電產業普遍現象，正極、負極、隔膜、電解液等電池材料都存在同樣的問題。

高工鋰電董事長張小飛在2023高工鋰電年會表示，2023年上半年鋰電業四大主材企業的產能利用率普遍跌至60％以下，部分企業甚至已跌到40％以下。

下游電池製造商也不例外，以動力電池龍頭寧德時代為例，去年上半年，寧德時代的電池產能利用率為60.5％，第三季產能利用率較提升至70％左右，而2022年同期為81.25％。

根據高工產業研究院去年12月揭露的數據，2023年，中國動力電池產業產能利用率已降至少於65％，2022年的數據為75％以上。儲能電池產業產能利用率也從2022年85％以上跌至2023年的少於55％。

動力電池產業產能過剩已成為業界共識。長安汽車董事長朱華榮去年6月就曾公開指出，預計到2025年，中國需要的動力電池產能為1,000～1,200 GWh，目前產業產能規劃已經達到4,800 GWh。

蜂巢能源執行副總裁王志坤在去年年末舉辦的第八屆動力電池應用國際峰會上稱，2023年的鋰電行業處在結構性過剩階段，該階段將持續至2024年第一季。隨著全球政治經濟的利空因素年底逐漸出清，預計2024年第二季，產業能夠明顯向好回升。

王志坤認為，鋰電產業是個中長期向上成長的綠色產業，經過幾年的高速成長後，必然會有一個調整的過程。張小飛也在前述會議上預測，鋰電產業的產能利用率將在2024年下半年開始好轉，預計鋰電產業鏈整體產能利用率將在今年年中開始提升。