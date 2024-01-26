傳中國要求中資機構勿新增短期城投美元債敞口

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外電引述消息人士表示，中國證券監管機關已要求部分中資機構不要新增地方政府融資平台（LGFV）發行的一年期以內的美元債。報導指出，中國投資者是境外城投美元債的主要買家。該指導是城投債市場的最新警訊，由於發行實體得到國家支持，該市場以往被視為比中國其他債券更安全。

消息人士表示，中國證監會的代表本周初向香港部分中資資產管理公司發出所謂的「窗口指導」（window guidance），要求他們不要新增此類短期票據。

消息人士指出，資產管理公司可以在二級市場上出售這些票據。這些票據的期限通常為364天。

本月初，路透曾引述多名消息人士指出，游離在監管之外的364天期城投離岸債已經被監管機構果斷叫停；城投蜂擁進入離岸債市場有明顯的監管套利傾向，與當前化債大方向背離。

不過，大陸國家外匯局回應查詢指出，未推出新的跨境融資政策，但將積極配合相關部門按照嚴控增量、化解存量原則，穩妥有序化解地方政府融資平台債務風險。

中國地方財政問題持續緊張，作為地方融資平台的城投公司，於去年第四季密集發行短期限364天的境外美元債。分析指，這類364天期離岸債的還款期限剛好比一年期債券少一天，能繞開大陸國家發改委有關一年期以上境外債須經審核的規定。