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新北嚴選特色伴手禮在北車 限定優惠搶年節商機

  • 中時即時 劉瑋晴
「新北嚴選」獲獎業者－啤酒肚釀製，1月27日至1月28日活動限定價特價每盒399元(原價480元)。（新北市經發局／劉瑋晴新北傳真）
「新北嚴選」獲獎業者－啤酒肚釀製，1月27日至1月28日活動限定價特價每盒399元(原價480元)。（新北市經發局／劉瑋晴新北傳真）

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春節即將到來，新北市政府攜手「新北嚴選」獲獎業者為市民朋友推出迎接龍年新春專屬優惠產品，包含逢年過節必吃的肉乾、大嬸婆年菜預購組合，及啤酒肚釀製-龍呼你賺、啾啾鳥咖啡-龍年禮盒等多款禮盒，這次經發局特別帶領業者走出新北，鎖定人潮眾多的台北車站，向全國甚至國外旅客推薦新北引以為傲的嚴選商品。

經發局長何怡明表示，新北市府每2年辦理1次「新北嚴選」徵選活動，鼓勵新北業者以創意為能量，運用在地食材或發想等元素，研發各地區代表性特色商品，攜手打亮「新北嚴選」品牌。自2022年以來，新北嚴選業者搭配節慶活動及特色市集至今已創下超過2800萬元營業額。

農曆年節前夕，各業者紛紛推出不同優惠搶攻年節商機，像是「萊茵保咖啡館」金龍濾掛咖啡禮盒，特價1000元(原價1250元)；「幸福蜂蜜」的蜂蜜禮盒，特價1000元(原價1330元)；「ShhhCoffee安靜咖啡」的年獸閉嘴！精品濾掛咖啡禮盒特價550元(原價650元)。

市府為協助業者拓展銷售通路及活絡商機，媒合新北嚴選業者上架誠品線上，民眾可於誠品線上選購也樂商號、一良茶屋、辰鼎窯等多樣優質產品；誠品線上現正推出「好運龍總來」優惠活動，1月31日前688紅包限量搶(每日800份，領完為止)，新入會及APP首次登入可領150優惠券。

此外， 新北市府將於本周1月27日至28日每天上午11點到下午7點，在台北車站1F多功能展演廳，辦理「2024新北年貨市集」，現場集結新北嚴選、商圈及觀光工廠等25間人氣店家逾百項商品，讓南來北往的國內外旅客，一出站就能感受到濃濃年味，輕鬆採買新北年貨，過好年！

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